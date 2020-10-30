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Atilay Canel: Türk milletinin başı sağ olsun

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, BB Erzurum maçının ardından, “Bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum. Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler” dedi. Atılay Canel, İzmir'de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet dilerken, "Türk milletinin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Güncellenme: 22:59, 30/10/2020
Haberler Futbol
Atilay Canel: Türk milletinin başı sağ olsun

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük evinde BB Erzurumspor'u 5-1 mağlup etti.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, İzmir'de olan depremde ölen vatandaşlar için Allah'tan rahmet dileyerek, şu açıklamalarda bulundu:

İnşallah memleketimiz bir daha böyle afetler görmez. Türk milletinin başı sağ olsun. Futbola gelince de biz maçtan öncede söyledik. Bu maçtan puan alırız dedik. Bu oyuncu grubuyla bugün galibiyetle döneriz dedik ve istediğimizi yaptık. Bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum. Oyuncu arkadaşlarımız çok istekli ve arzulu oyun sergilediler. Oyun şekli çok daha farklı olabilirdi. 2. bölgeden 3. bölgeye geçişlerde güzel hareketlerle pozisyon buldular. Değerlendirseydik çok daha farklı olurdu. Bundan sonraki maçlarımızda aynı iştahla oynayıp bu şekilde gitmek istiyoruz. Bizim bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda buna sahip oyuncu grubuna sahibiz. İstediklerimizi aldık. Diğer maçlarda istediklerimizi alırsak bu şekilde devam edeceğiz.”

atılay canel Fatih Karagümrük