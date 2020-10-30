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Sözcü

Antalyaspor, hocasını haftaya açıklayacak

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, görüşmelerin devam ettiğini önümüzdeki hafta yerli bir teknik direktör ile anlaşacaklarını bildirdi.

Güncellenme: 15:35, 30/10/2020
Haberler Antalyaspor
Antalyaspor, hocasını haftaya açıklayacak

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Tamer Tuna'nın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ediliyor. Kırmızı-beyazlı ekip için özellikle Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman ismi konuşuluyor. Antalyaspor'u ise bu hafta pazartesi günü sahasında oynayacağı zorlu Fenerbahçe karşılaşmasına Tamer Tuna'nın yardımcıları hazırlıyor.

Teknik direktör arayışları noktasında bilgi veren Murat Süğlün, “Çalışmalarımız devam ediyor. Henüz net bir gelişme var diyemeyiz. Yerli bir hocayla anlaşacağız. Kamuoyunda konuşulan isimler var. Önümüzdeki hafta hocamız netleşecek ve gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.

Antalyaspor Murat Süğlün süper lig