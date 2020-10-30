Adanaspor deplasmanda kazandı

TFF 1. Lig'in 8. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Adanaspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Adanaspor bu galibiyetle puanını 12 yaparken, Balıkesirspor 10 puanda kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Mehmet Ali Akkor
Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, Berat Aydoğdu (Oltion Bilallı dk. 78) Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Cumali Bişi, Antonia Mrsic, İsmail Yüksek, Oğuzhan Aynaoğlu, Foxi Ketheovama (Mahatma Otoo dk. 67), Celal Emir Dede (Doğa İşeri dk. 67)
Yedekler: Atilla Özmen, Birol Parlak, Abdülkadir Kayalı, Serdar Güncü, Kağan Kayalı, Ayberk Kaygısız, Sedat Yiğit
Teknik Direktör: Mesut Dilsöz
Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Furkan Şeker, Isaac, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Uğurcan Yazğılı (Berkan Fırat dk. 86), Celil Yüksel, Atalay Babacan (Serhat Tunç dk. 66), Adolphe Belem, İsmaeel Rayan (Ömer Çiçek dk. 66), Ognjen Ozegovic (Ergin Keleş dk. 75)
Yedekler: Yaşar Memişoğlu, Cenk Alptekin, Evren Korkmaz, Ronei, Hıfsullah İsmail,
Teknik sorumlu: Semih Özü
Goller: Ognjen Ozegovic (dk.7 ve 19), Berkan Fırat (dk. 90+4) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Abdülhamit Yıldız, İsmail Yüksek (Balıkesirspor), Ognjen Ozegovic, Isaac Donkor, Berkan Fırat (Adanaspor)
Balıkesirspor 0-3 Adanaspor