Yeni Malatyaspor’da iki futbolcu corona pozitif

Süper Lig’in 7. haftasındaki maçlar öncesinde takımlar corona virüsü test sonuçlarını açıklamaya başlarken, Galatasaray’da çıkan 1 pozitif vakanın ardından Yeni Malatyaspor’da da iki futbolcu coronaya yakalandı.

Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Malatya ekibinde iki futbolcu karantinaya alındı. Yeni Malatyaspor Kulübü’den yapılan açıklama şöyle;

“Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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