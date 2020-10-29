Yeni Malatyaspor’da iki futbolcu corona pozitif

Süper Lig’in 7. haftasındaki maçlar öncesinde takımlar corona virüsü test sonuçlarını açıklamaya başlarken, Galatasaray’da çıkan 1 pozitif vakanın ardından Yeni Malatyaspor’da da iki futbolcu coronaya yakalandı.
Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Malatya ekibinde iki futbolcu karantinaya alındı. Yeni Malatyaspor Kulübü’den yapılan açıklama şöyle;
“Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”