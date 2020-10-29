Yapay zekanın da kafası karıştı: Top mu, hakemin keli mi?

İskoçya’daki Inverness Caledonian Thistle kulübünün maç yayınları için kullandığı yapay zeka kamerası, karşılaşma sırasında top yerine yan hakemin kel kafasına odaklanınca yayında aksaklıklar yaşandı.

Inverness Caledonian Thistle, geçtiğimiz hafta sonu Caledonian Stadı’nda Ayr United’ı ağırladı. Thistle Kulübü, mücadeleyi yayınlamak için kameraman kullanmıyor. Bunun yerine, maçı takip etmesi için otomatik bir kamera sistemi tercih ediliyor.

Ligdeki ilk maçını kaybeden Inverness Caledonian Thistle, Ayr United mücadelesinin 86. dakikasında Nikola Todorov’un golüyle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve ligdeki ilk puanını aldı.

Ancak maçı izleyenler takıma ilk puanı kazandıran gol yerine, yan hakemin kel kafasını izlemek zorunda kaldı. Çünkü yapay zeka sistemiyle hareket eden kamera, futbol topuyla hakemin kafasını karıştırdı.

Kameraman ekibi ve profesyonel kayıt cihazlarının çok pahalı olmasından dolayı, birçok küçük kulüp yapay zeka destekli kameraları kullanıyor.

TARAFTAR DESTEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Caley Thistle’ın ses ve görüntü ekipmanlarını iyileştirmesi için harekete geçen taraftarlar, isimlerini stat tüneline yazdırma fırsatına sahip. Yaklaşık 65 dolar karşılığında, oyuncuların sahaya çıkmadan önce gördükleri son şey olan Caledonian Stadı’ndaki tünele isimlerini yazdırabilirler.

Kulüp Sözcüsü, “Taraftarlar ve yönetimdeki tartışmaların ardından, destekçilerimizin bize ek mali destek sağlaması için yeni yollar arıyoruz. Bu nedenle yıllarca hatırlanacak yeni tünel Wall of Fame’i tasarladık” dedi.

Caley Thistle veya Caley Jags olarak bilinen Inverness Caledonian Thistle kulübü, İskoç Profesyonel Ligi’nin ikinci kademesi olan İskoçya Championship’te mücadele ediyor. Takım son olarak 2015’te İskoç Kupası’nı kazandı.