Süper Lig’de flaş ayrılık! Antalyaspor’da Tamer Tuna dönemi sona erdi

Fraport TAV Antalyaspor’da Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Beklenmedik ayrılık kulübün resmi iletişim kanalları tarafından paylaşıldı. Ligde geride kalan 6 haftada 8 puanla 7. sırada yer alan Akdeniz ekibi Tamer Tuna’yla stratejik fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Fraport TAV Antalyasporumuzda 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren teknik direktörlük görevini üstlenen Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Ocak ayında kırmızı-beyazlılarda göreve gelen Tuna, 29 maçta 11 galibiyet almış ve özellikle geçen sezon Antalyaspor’u adeta ateşten çıkarmış ve performansıyla alkış almıştı. Akdeniz ekibi, 44 yaşındaki teknik adamın son maçında Medipol Başakşehir’e 5-1 mağlup oldu.

Antalyaspor, Süper Lig’in yedinci haftasında pazartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek.

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