Sumudica: Trabzonspor’da olsaydım yine göbek atardım

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ülkesi Romanya’da ilginç açıklamalarda bulundu. Digisport’a konuşan Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından tribünde göbek atıp, 1 puanı kutlamıştı.

Bu konu hakkında açıklama yapan Sumudica, “Trabzonspor taraftarlarının bazılarının bu olay için ne kadar öfkeli olduklarını biliyorum. Çünkü onlar takımlarını çok seviyorlar. Kayserispor’u çalıştırırken, Trabzonspor taraftarıyla tanıştık ve beni çok etkilediler” dedi.

“Ben böyleyim” diyen Süper Lig’in renkli hocası, “Gaziantep FK’da görev yaptığı sürece takımım için her şeyimi vereceğim. Maç sonu sevincime kızdılar ama ben böyleyeyim. Bu şekilde mutlu oluyorum. Bu tabi ki bazılarını rahatsız edebilir. Trabzonspor’un teknik direktörü olsaydım da o maçtan sonra yine aynı şekilde göbek atardım” açıklamasını yaptı.

Rumen teknik adam, Trabzonspor ile iç sahada berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından tribünde göbek atmıştı! Hakem Fırat Aydınus tarafından tribüne gönderilen Rumen teknik adam, kendi kulübü tarafından da tepki görmüştü.

Sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Sumudica’nın yönetimindeki Gaziantep FK, 6 maç sonunda 7 puanla 13. sırada yer alıyor.