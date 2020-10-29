Stjepan Tomas: Hedefimiz biraz daha yükseldi

Süper Lig’in 6. haftasında Sivasspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 2 maça çıkaran Çaykur Rizespor’da teknik direktör Stjepan Tomas, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yeşil-mavili ekip ligin 7. haftasında karşı karşıya geleceği Kayserispor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz tesislerinde sürdürdü. Karadeniz ekibinin Hırvat teknik direktörü, takım olarak iyi bir performans gösterdiklerini, evlerinde 3 puan alıp bu seriye devam etmek istediklerini dile getirdi. Tomas, “Moralimiz yerinde. Şimdi hedef biraz daha yükseldi. Gözümüz yukarıda, alt tarafa bakmadan devam edeceğiz. Kayserispor maçında 3 puan alabilirsek bizi daha da yukarılara taşıyacak. Bu bizim için çok önemli. Son iki maçta 6 puan aldık. 4 maçtır da kaybetmiyoruz. Seriyi bozmamak ve buna devam etmek istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz, iyi çalışıyoruz. İnşallah Kayserispor maçında 3 puan alacağız. Bu maçın ardından 3 hafta müsabaka oynamayacağız. Bu arada bir kamp yapabiliriz. O arada daha iyi hazırlanacağız” diye konuştu.

Cumhuriyetin 97. yılını kutlayan teknik direktör Stjepan Thomas, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet bayramınızı kutluyorum” dedi.