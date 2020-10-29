Sivasspor Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sivasspor Avrupa macerasına Maccabi Tel-Aviv maçı ile devam ediyor. Avrupa kupalarındaki 10. karşılaşmasına çıkacak olan Sivasspor, son maçında İspanya'nın Villarreal ekibine deplasmanda 5-3 mağlup oldu.

SİVASSPOR MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak Sivasspor Maccabi Tel Aviv maçı saat 20.55’te başlayacak. Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto’nun yöneteceği 90 dakika, beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

SİVASSPOR MACCABİ MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Sivasspor: Samassa, Robin, Camara, Caner, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan, Gradel, Fajr, Kayode, Yatabare

Maccabi Tel-Aviv: Daniel, Kandil, Yeini, Tibi, Saborit, Davidzada, Peretz, Glazer, Cohen, Golasa, Shechter