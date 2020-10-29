CANLI | Sivasspor-Maccabi Tel Aviv

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda temsilcimiz Sivasspor sahasında Maccabi Tel Aviv’i konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetiyor. Başakşehir ile birlikte ülkemizi Avrupa’da temsil eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında Villarreal’e 5-3 mağlup oldu. İsrail temsilcisi Maccabi ise sahasında Qarabağ’ı 1-0 yendi.

SİVASSPOR 0-0 MACCABI TEL AVIV

13′ Maccabi tehlikeli geldi. Savunmanın pas hatasında Rikan kendisine atılan topa vuramadı ve pozisyon aut ile sonuçlandı.

Maccabi tehlikeli geldi. Savunmanın pas hatasında Rikan kendisine atılan topa vuramadı ve pozisyon aut ile sonuçlandı. 5′ Kayode’nin sağ kanattan yaptığı sert ortaya Gradel altı pas üzerinde yetişemedi.

Kayode’nin sağ kanattan yaptığı sert ortaya Gradel altı pas üzerinde yetişemedi. Karşılaşma Maccabi’nin vuruşuyla başladı.

İLK 11’LER

Sivasspor: Samassa, Robin, Camara, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Shechter, Biton

Saat: 20.55

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Hakem: Irfan Peljto

Yayın: beIN Sports 1

SİVASSPOR’UN 10. AVRUPA MAÇI

Sivasspor, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla birlikte Avrupa’da 10. kez sahaya çıkıyor… Kırmızı-beyazlılar daha önce oynadığı 9 maçta 2 galibiyet alırken, 1 maçta da beraberlikle ayrıldı.