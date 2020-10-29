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CANLI | Sivasspor-Maccabi Tel Aviv

Sivasspor tarihinin 10. Avrupa maçına Maccabi Tel Aviv karşısında... Kırmızı-beyazlılar, yenilgiyle başladığı organizasyonda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karşılaşmada ilk yarı devam ediyor.

Güncellenme: 21:11, 29/10/2020
Haberler Avrupa Ligi
CANLI | Sivasspor-Maccabi Tel Aviv

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda temsilcimiz Sivasspor sahasında Maccabi Tel Aviv’i konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetiyor. Başakşehir ile birlikte ülkemizi Avrupa’da temsil eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında Villarreal’e 5-3 mağlup oldu. İsrail temsilcisi Maccabi ise sahasında Qarabağ’ı 1-0 yendi.

  • SİVASSPOR 0-0 MACCABI TEL AVIV
  • 13′ Maccabi tehlikeli geldi. Savunmanın pas hatasında Rikan kendisine atılan topa vuramadı ve pozisyon aut ile sonuçlandı.
  • 5′ Kayode’nin sağ kanattan yaptığı sert ortaya Gradel altı pas üzerinde yetişemedi.
  • Karşılaşma Maccabi’nin vuruşuyla başladı.

İLK 11’LER

Sivasspor: Samassa, Robin, Camara, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Shechter, Biton

Saat: 20.55

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Hakem: Irfan Peljto

Yayın: beIN Sports 1

SİVASSPOR’UN 10. AVRUPA MAÇI

Sivasspor, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla birlikte Avrupa’da 10. kez sahaya çıkıyor… Kırmızı-beyazlılar daha önce oynadığı 9 maçta 2 galibiyet alırken, 1 maçta da beraberlikle ayrıldı.

Maccabi Tel Aviv sivasspor uefa avrupa ligi
Yayınlanma Tarihi:19:38,