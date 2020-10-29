CANLI | Sivasspor-Maccabi Tel Aviv

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda temsilcimiz Sivasspor sahasında Maccabi Tel Aviv’i konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetiyor. Başakşehir ile birlikte ülkemizi Avrupa’da temsil eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında Villarreal’e 5-3 mağlup oldu. İsrail temsilcisi Maccabi ise sahasında Qarabağ’ı 1-0 yendi.
Sivasspor: Samassa, Robin, Camara, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode
Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Shechter, Biton
Saat: 20.55
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Hakem: Irfan Peljto
Yayın: beIN Sports 1
Sivasspor, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla birlikte Avrupa’da 10. kez sahaya çıkıyor… Kırmızı-beyazlılar daha önce oynadığı 9 maçta 2 galibiyet alırken, 1 maçta da beraberlikle ayrıldı.