Sivasspor Maccabi Tel Aviv maç özeti ve golleri!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Sivasspor ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında Kayode ile öne geçen temsilcimiz ikinci yarıda yediği gollerle karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Sivasspor ile Maccabi Tel Aviv arasındaki mücadelenin önemli dakikalarının yer aldığı özet ve karşılaşmadan notlar haberimizde…

SİVASSPOR MACCABİ TEL AVİV MAÇI DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

6. dakikada Leon Glazer’in ara pasına Shechter pozisyonu değerlendiremeyince Samassa topu kontrol etmeyi başardı.,

7. dakikada Claudemir’in sağ kanattan kullandığı taç atışında ceza sahası içerisindeki Camara’nın kafa vuruşunda kaleci Tenenbaum topu kontrol etti.

12. dakikada Shechter’in ortasında ceza sahası içinde Rikan’ın vuruşunda top auta çıktı.

25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gradel’in sol çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

29. dakikada Uğur'un ortasında ceza sahası içinde Hakan’ın kafa vuruşunda kaleci Tenenbaum gole izin vermedi.

GOOOOOOL! 55′ Yatabare'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Gradel, altı pas üzerindeki Kayode'ye pasını attı. Kayode'ye sadece dokunmak kaldı: 1-0.

PENALTI! 66‘ Maccabi Tel Aviv penaltı kazandı. Camara'nın oyuna yeni giren Golasa'ya yaptığı faul sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi.

KIRMIZI KART! Boşnak hakem Irfan Peljto, Camara'ya kırmızı kart gösterdi.

GOL! 69′ Konuk takım Maccabi Biton'un penaltıdan attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı: 1-1.

71′ Yatabere'nin ceza sahasın içerisindeki karambolde çektiği şut direkten oyuna geri döndü.

GOL! 74′ Maccabi, Peretz'in golüyle 2-1 öne geçti. Rikan'ın pasında ceza sahasına giren Peretz, şutunda Samassa'dan dönen topu kafayla tamamladı.

İlk maçında Villarreal'e yenilen Sivasspor, Maccabi karşısında öne geçmesine rağmeden sahadan puansız ayrıldı. Bu sonuçla Maccabi Tel Aviv 6 puana yükselirken, Sivasspor puansız son sırada yer aldı. Sivasspor 5 Kasım Perşembe günü sahasında Azerbaycan ekibi Qarabağ'ı konuk edecek.