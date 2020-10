Şampiyonlar Ligi’ne Marcus Rashford damgası! Tarih yazdı…

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Başakşehir’in olduğu H Grubu’nda yer alan Manchester United, gruptaki ikinci maçında RB Leipzig’i sahasında 5-0 mağlup etti.

Maçın 63. dakikasında oyuna giren İngiliz futbolcu Marcus Rashford, 28 dakikada attığı üç golle galibiyetin yaratıcıları arasına girdi.

22 yaşındaki İngiliz futbolcu, Şampiyonlar Ligi tarihinde yedek kulübesinden gelerek hat-trick yapan beşinci oyuncu (Kylian Mbappe, Walter Pandiani, Joseba Llorente ve Uwe Rosler) olma unvanını alırken, 28 dakika içinde bunu başaran en hızlı futbolcu oldu.

Rashford ayrıca, Manchester United tarihinde oyuna sonradan girip hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu. Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 1999 yılında oynanan ve 8-1 kazandıkları Nottingham Forets karşılaşmasında yedek kulübesinden gelerek 4 gole imza atmıştı.

Son günlerde pandemi nedeniyle öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi konusunda büyük hamleler yapan ve taraflı-tarafsız her kesimin desteğini alan Rashford’u, saha dışı olaylara fazla önem verdiği için eleştirenler de vardı.

Ancak Leipzig maçındaki performansıyla bu yorumlara yanıt veren İngiliz futbolcuya en büyük destek de hocasından geldi. Maç sonu konuşan Solskjaer, “Marcus şu anda sahada ve saha dışında çok önemli şeylere odaklanmaya devam edebileceğini gösterdi. Bugün yedek kulübesinden gelerek iyi iş çıkardı” dedi.

Yardıma muhtaç çocuklar için düzenlediği kampanyalar sonrasında Britanya İmparatorluk Nişanı alan Rashford, ücretsiz gıda yardımlarının durdurulmasını engellemek için 1 milyondan fazla imza toplamış durumda.

goals minutes signatures Can't stop smiling, I've waited a long time for that. Just wish the fans were in to experience it with me https://t.co/FvvpO6JYWX #ENDCHILDFOODPOVERTY pic.twitter.com/QJGJxSzTlj

Oyuna girdikten sonra attığı iki golle 78. dakikada skoru 3-0’a getiren Rashford, 87. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu takım arkadaşı Anthony Martial’e bırakarak cömertliğini de göstermiş oldu.

İngiliz futbolcu penaltıyı kullanarak kolay yoldan hat-trick yapmayı seçmek yerine vuruşu takım arkadaşının kullanmasına izin verdi.

Dakikalar 90+2’yi gösterdiğinde üçüncü golünü atan Rashford’a asisti yapan isim bu kez Martial oldu.

Eski Premier Lig forveti Chris Sutton, BBC Radio’ya yaptığı değerlendirmede Rashford’u “parlak bir futbolcu ve zeki bir insan” olarak nitelendirirken, oyuncunun düzenlediği kampanya ile yerel okullardaki çocuklara 5 bin yemek dağıtma projesini desteklediğini söyledi.

Manchester United’ın efsane ismi Rio Ferdinand ise, “Rashford alev almış durumda. Çok doğru gerekçelerle gazetelerin ön sayfalarındaydı ve şimdi arka sayfada olacak” dedi.

He's only been on for a few minutes and @MarcusRashford has banged in 2 goals. There's no stopping him on or off the pitch.

— Gary Lineker (@GaryLineker) October 28, 2020