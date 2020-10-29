PFDK’dan Josef de Souza’ya 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Josef de Souza’ya 2 maç ceza verdi. Brezilyalı futbolcu, takımının 3-2 kazandığı maçta Varela’ya yaptığı faul sonrasında VAR uyarısıyla oyun dışına gönderilmiştir.

Josef de Souza ve Beşiktaş teknik heyetinin itirazlarda bulunduğu kart sonrasında 10 kişi kalan Beşiktaş, geride kalan dakikalarda kalesinde 2 gol görmüştü.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig’deki Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS'ın, 26.10.2020 tarihinde Denizli oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”