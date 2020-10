Olur mu derKean!

PSG'nin adı ve dünyaca ünlü yıldızları Başakşehir'i korkutmaya yetmemiş. Güçlü rakibi karşısında geri adım atmadan kora kor bir mücadele veren Başakşehir'i ve Okan Buruk'u her şeyden önce tebrik etmek lazım. Sonda yazacağımızı en başta yazalım, hayatın içinde de sıkça kullandığımız “Basit goller yedik” klişesi dünün gerçek manada özetiydi. Tecrübe eksikliği ve hücumdaki son tercihler hak etmediğimiz bir yenilgiyi getirdi.

İlk maçta evinde M. United'a kaybeden Paris ekibinin, sürprize izin vermemek adına ne kadar yıldızı varsa sahada. Esame listesine bakınca çekinmemek de elde değil. Hele ki Neymar, Mbappe, Di Maria ve Kean gibi hız sınırlarını zorlayan yıldızların karşısında, Başakşehir'in ağır savunma hattı görev başındayken. Ama öyle olmadı. Oyuna nazlı başlayan Neymar sakatlanıp çıktı. Berkay Özcan'ın forma numarası gibi on numara oyunu ve Mehmet Topal'ın tecrübesiyle rakip atakların olgunlaşmasına engel olmasının yanında ortaya konan disiplinli takım savunması PSG'ye özellikle ilk yarıda adım attırmadı. Visca ve İrfan Can şut tercihlerinde daha dikkatli olsa ve özellikle İrfan Can heyecan yapmasa gol de gelebilirdi.

İkinci yarıda sürprize aday bir futbol iklimi varken, gerçekten basit goller arka arkaya geldi. Önce kornerde bir anlık adam paylaşım hatası, ardından yine saçma sapan bir Kean golü daha.

Evet gücümüz böyle bir grup için yetmez kabul ama böyle bir PSG önünde üç puan kesinlikle sürpriz olmazdı. Zaten PSG böyle oynamaya devam ederse bu grupta işi bir hayli zor.