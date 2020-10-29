Galatasaray’ın bir oyuncusunda corona virüsü çıktı

Süper Lig’in 7. haftasında Ankaragücü’nü sahasında konuk edecek olan Galatasaray’da bir oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Cumartesi günü Başkent ekibiyle maça çıkacak sarı-kırmızılı takımda testi pozitif çıkan oyuncu karantinaya alındı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi siteden yaptığı açıklama şöyle;

“Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü”

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