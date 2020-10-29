Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Vodafone Park’ta karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Gökhan Töre sakatlandı. Siyah-beyazlı futbolcunun alt adalesinde 1. derece yırtık oluştu.
Yapılan kontroller sonrasında tedavisine başlanan Gökhan Töre, Pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.
Bu sezon 4 maçta forma giyen Gökhan Töre’nin 1 golü bulunuyor.
“Futbol Takımımızın 28 Ekim 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”