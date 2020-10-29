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Sözcü

Beşiktaş’ta Gökhan Töre sakatlandı

Beşiktaş'ta bu sezon 4 maçta 145 dakika süre alan Gökhan Töre, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Güncellenme: 17:51, 29/10/2020
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’ta Gökhan Töre sakatlandı

Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Vodafone Park’ta karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Gökhan Töre sakatlandı. Siyah-beyazlı futbolcunun alt adalesinde 1. derece yırtık oluştu.

Yapılan kontroller sonrasında tedavisine başlanan Gökhan Töre, Pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak.

Bu sezon 4 maçta forma giyen Gökhan Töre’nin 1 golü bulunuyor.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle;

“Futbol Takımımızın 28 Ekim 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

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Yayınlanma Tarihi:17:34,