Ali Koç ve satır aralarında saklı ‘seçim’ sözleri: ‘İki dönem dedik ama…’

HABER-YORUM: Alican ÖZCAN | Fenerbahçe Kulübü, yeni sezondaki yapılanmasına önderlik eden Emre Belözoğlu’nun sportif direktörlük görevini geçtiğimiz gün düzenlediği lansman ile resmen duyurdu. Aynı zamanda Teknik Direktör Erol Bulut için de düzenlenen törene Ali Koç’un ‘seçim’ açıklamaları damga vurdu.

Fenerbahçe’nin 20 yıllık başkanı Aziz Yıldırım ile girdiği seçim yarışında, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak bir devri kapatan Ali Koç, o günlerde üstüne basa basa şunu söylüyordu:

“Öncelik futbolun toparlanması ve baştan aşağı futbolun değişmesi. Bunun hemen olmayacağını biliyoruz. En az iki döneme (6 yıla) ihtiyaç var.”

Kulübün içine girdiği maddi sıkıntıların farkında olan ve asırlık çınarı düzlüğe çıkarmak için en az iki dönem başkanlık koltuğunda oturmayı hedefleyen Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut için düzenlenen törende kafaları karıştıran sözler sarf etti.

“Şu an hiç seçim düşünmüyorum. Şu an tek düşündüğümüz yola çıktığımız hedeflere bir şekilde ulaşmak. Evet, iki dönem dedik ama her zaman evdeki hesap çarşıya uymaz. Zamanı gelince bakacağız.”

Yaklaşık 4 saat süren toplantı süresince seçim konusu her açıldığında açık kapı bırakan sözler sarfeden Koç’a ilk destek yine taraftardan geldi. Twitter’da #TaraftarınlaDevamAliKoç etiketini kısa sürede Türkiye gündemine sokan taraftarlar, Başkan Koç’a olan desteklerini dile getirdi.

Görevde bulunduğu son iki yılın aksine, güven veren ve belki de son yılların en iyi teknik ekibini-kadrosunu kuran Başkan Ali Koç’un açıklamaları dikkat çekti.

İşte yaşananlar…

EMRE İLE 1 YIL! PEKİ EROL BULUT?

Başkan Koç’un kafaları karıştıran sözlerinden biri Emre Belözoğlu ile neden 1 yıllık sözleşme imzalandığı konusuna verdiği yanıt oldu.

Koç, gelecek sene seçim olduğu için gelecek yönetimin önünü açmak adına Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi. Ancak Teknik Direktör Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalanmış olması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

“Emre'nin en önemli görevi ileriye dönük olarak dikkat ederseniz burada 1 sezon yazdık, neden 1 sezon yazdık, çünkü önümüzdeki sene seçim var. Hem gelecek yönetimin önünü açmak hem de Emre'nin önünü açık tutabilmek, çünkü seçimlerde ne olacağı belli olmaz.”

SEÇİM HAZIRLIĞI MI?

Başkanlık koltuğundaki üçüncü yılına girecek olan Ali Koç, geride kalan iki sezon baz alındığında sportif başarı konusunda camiada hayal kırıklığı yarattığı bir gerçek.

Ancak ekonomik olarak yaptığı hamlelerle kısa vadede kulübün geleceğini sağlama aldığı bir gerçek. Ve bu sezon oluşturulan kadro ile yaşananları unutturmayı planlıyor. Ancak olası bir başarısızlık halinde son iki yılın faturasının da önüne konacağının farkında.

Bu nedenle Ali Koç’un şimdiden ‘Belki de aday olmam’ tarzındaki açıklamaları, camiadan destek mesajı beklediği ve güven tazelemek istediği şekilde yorumlanabilir.

Ali Koç’un bu sözlerinden kısa bir süre sonra taraftar gruplarının Twitter’da destek mesajları yağdırması ve birlikte yola devam edilmesi yönündeki paylaşımları, bu mesajın yerine ulaştığına işaret ediyor.

‘DEMOKRASİ’ VURGUSU

“İnşallah birden fazla aday çıkar. Hatta lütfen şimdi çıksınlar” diyen Ali Koç, Aziz Yıldırım ile girdiği yarışta yaşadıklarını kimsenin yaşamaması için tüzük değişikliği planladıklarını özellikle belirtti.

“Yapısal konularda biraz geç kaldık derken bazı tüzük değişiklikleri yapmak istiyorduk. Bunların içinde de Fenerbahçe'de seçimin en demokratik şekilde sürdürülebilmesi için, benim yaşadıklarımı başkasının yaşamaması için bazı önlemler almak istiyorduk. Tüzükle garanti altına alamadık ama net olarak şunu yazın. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aday olacak her başkan istediği şekilde bizim televizyonumuza, radyomuza çıkacak, Faruk Ilgaz Tesislerimizi de istediği gibi kullanacak.”

UFUKTA BAŞKA ADAY VAR MI?

Ali Koç her ne kadar “İnşallah birden fazla aday çıkar. Hatta lütfen şimdi çıksınlar” dese de, bu gerçekçi bir bakış açısı sayılmayabilir. Çünkü son yılların en kaliteli kadrosu kurulmuşken ve lige de iyi bir başlangıç yapmışken, birilerinin başkan adaylığını açıklaması yüksel bir ihtimal değil. Bu durumda adaylık açıklayacak kişi, camia iyi yolda ilerlerken ‘köstek’ olmakla suçlanabilir ve saha içi sonuçları iyi gittiği sürece başka bir adayın çıkması sürpriz olacaktır.