Yine Fransa, yine ırkçılık tartışması! Marsilya futbolcularından olay yaratan hareket…

ABD’de siyahi vatandaşlara uygulanan ırkçı saldırıların ardından ortaya çıkan ‘Black Lives Matter’ (Siyah Hayatlar Önemlidir) akımı futboldaki etkisini sürdürüyor. Haziran ayından bu yana İngiltere’de her maç öncesi futbolcular, antrenörler ve teknik ekip üyeleri diz çökerek ırkçılığı protesto ediyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Salı gecesi Marsilya deplasmanına konuk olan Manchester City’nin oyuncuları, santra öncesi geleneğe devam etmek istedi ancak, bu hareket Fransız ekibinden destek bulamayınca kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Manchester City’li oyuncular ve karşılaşmanın hakemi diz çökere ırkçılığı protesto ederken, Marsilyalı futbolcular orta sahadaki dairede tek sıra halinde ayakta durdu. Fransa medyasında yer alan haberlere göre; geçtiğimiz hafta terör saldırısında öldürülen Fransız öğretmen Samuel Paty için saygı duruşunda bulunmak isteyen Marsilyalı futbolcular, bu nedenle sessiz kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslamofobi içeren sözlerinin gündemde olduğu şu günlerde, Marsilya’nın böyle bir tartışma içinde kalması sosyal medyada tepkilerin de çığ gibi büyümesine neden oldu.

Bazı kullanıcıları Marsilyalı futbolcuların ‘utanması gerektiğini’ söylerken, ‘kesinlikle utanç verici’ yorumları yapıldı.

Yaşanan tartışmaların üzerine Twitter’dan açıklama yayınlayan Marsilya Kulübü, “Marsilya, ırkçılık karşıtı bir kulüptür. Marsilya futbolcuları, Manchester City’nin bu hareketini saygıyla karşılamaktadır” ifadelerini kullandı.

Olympique de Marseille is the club of anti-racism.

The OM players join the approach of the Manchester City players, demonstrating unity and respect for this fight. pic.twitter.com/LHGteYOcho

— Olympique de Marseille (@OM_English) October 27, 2020