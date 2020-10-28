VakıfBank bir kez daha Guinness Dünya Rekorları’nda

23 Ekim 2012’den 22 Ocak 2014’e kadar oynadığı 73 resmi maçı kazanarak ”Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı” olarak Guinness Dünya Rekorları’nda yer alan VakıfBank, şimdi de Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nı ”En çok kazanan takım” unvanıyla yeniden rekora imza attı.

Sarı-siyahlılar, 13 kez düzenlenen Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında namağlup şampiyon olurken, bir kez ikinci, iki kez de üçüncü olmayı başardı. Ayrıca Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda ”En çok madalya kazanan kulüp” olan VakıfBank, bu şampiyonlukları kazanırken finallerde sırasıyla Brezilya ekipleri Unilever Volei, Rexona-Sesc Rio ve Minas Tenis Clube’yi 3-0’lık skorlarla geçti.

“SONUNA KADAR TÜRK KADINININ YANINDAYIZ”

Türk kadınının gücünü dünyaya göstermeye devam edeceklerini ifade eden VakıfBank Genel Müdürü ve kulüp başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, şunları söyledi:

”1986 yılında kurduğumuz VakıfBank Spor Kulübümüz bugün dünyanın en büyük voleybol okuludur. Bu alanda yaptığımız yatırım, spor tarihimiz için bir mihenk taşıdır. Türk kadınının gücünü göstermek ve yeni nesillere iyi örnekler sunmak en büyük hedefimizdir. Biz, sporcularımızı yetiştirip Türk sporuna katkı sağlama misyonuyla hareket ediyoruz. Kızlarımızı sosyal hayata hazırlıyor, başarıya giden yolda kendilerine yardımcı oluyoruz. Böyle başarılarda sadece VakıfBank’ın değil, Türk kadınının başarısının altını çizmenin çok daha anlamlı olduğuna inanıyoruz. VakıfBank olarak tüm gücümüzle kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

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