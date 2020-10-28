Trabzonspor… Zirveden kaosa

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda pandemi öncesi zirveye oynayan ve şampiyonluğu son haftalarda Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, 2020-21 sezonuna ise kaosla başladı.

Bu sezon ilk 6 haftada 5 puan toplayabilen bordo-mavililerde önce teknik direktör, sonra da yönetim eleştirilerin odağı oldu. Fırtına, pandemi arası sonrası ligde toplamda çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyetle 17 puan toplarken, 25 puanı ise rakiplerine kaptırdı.

Eddie Newton'ın scout ekibinin başına gönderilmesi ve teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın gelmesi bekleniyor.

SAVUNMADA SORUN DEVAM EDİYOR

Trabzonspor´da yeni sezon öncesi A takımda forma giyen Sosa, Novak, Messias, Ndiaye, Doğan, Guilherme, Abdurrahim, Sörloth ve Da Costa olmak üzere 9 oyuncu ile yollar ayrılırken, yerlerine A takım kadrosuna Flavio, Marlon, Plaza, Trondsen, Edgar Ie, Afobe, Baker, Diabate, Djaniny ve Hugo olmak üzere toplamda 10 isim alındı.

Geçen sezon gol yollarında ligin en etkili takımlarından olan ancak savunmada yediği gollerle de gündemde yer alan bordo-mavililer, yeni sezonda ise hem savunma hem de hücum anlamında etkisiz kaldı. İlk 6 haftalar karşılaştırıldığında geçen sezon 11 gol atıp 8 gol yiyen Trabzonspor, bu sezon aynı periyotta 6 gol atıp kalesinde de 10 gol gördü.

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