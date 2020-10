Thierry Henry kulübede çıldırdı: ‘Bu Amerikan futbolu değil dostum’

Futbolu bıraktıktan sonra yedek kulübesinde kariyerini sürdüren Fransız efsane Thierry Henry, Belçika Milli Takımı’ndaki yardımcı antrenörlük serüveninin ardından kısa süreliğine eski kulübü Monaco’da görev aldı. Kasım 2019’da Montreal Impact ile anlaşan Henry, ABD’nin MLS liginde mücadele eden Kanada ekibinde teknik direktörlük kariyerini sürdürüyor.

Ancak Fransız teknik adamın oyuncularından istedikleri ve sahaya yansıyan futbol arasındaki fark, görünüşe göre bir hayli fazla. Bu yoruma neden olan şey ise, ay ortasında New England Revolution’a 3-2 yenildikleri maçta, Henry ve futbolcuları arasında saha içinde yaşanan diyalogların mikrofonlara yansıması.

Oyuncularının talimatlarını yerine getirmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı görülen deneyimsiz teknik adamın, bazı futbolcularını sitem dolu sözlerle eleştirdiği görüntüler ortaya çıktı.

Bir pozisyon sonrasında oyuncusu Shamit Shome’a seslenen Fransız çalıştırıcı, “Shamit, tek dokunuşla pas verebilir misin? Öyleyse neden yapmıyorsun?” dediği, Amar Sejdic’e ise “Başkasını suçlama yanlış yöne gittin. Eğer bu tarafa dönseydin buradaki oyuncuları görürdün” ifadeleriyle tepki gösterdiği duyuldu.

Can we get a mic check on coach Thierry Henry? pic.twitter.com/gE0hLVHW6X

— Major League Soccer (@MLS) October 27, 2020