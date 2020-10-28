Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 7’nci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

30 Ekim Cuma

20.00 Fatih Karagümrük – BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

20.00 Trabzonspor – Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

31 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği – Gaziantep FK: Turgut Doman

16.00 Göztepe – Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray – MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

1 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor – HES Kablo Kayserispor: Koray Gençerler

16.00 İttifak Holding Konyaspor – Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş – Yeni Malatyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Kasım Pazartesi

20.00 Fraport-TAV Antalyaspor – Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

20.00 Atakaş Hatayspor – Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol