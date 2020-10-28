Sergen Yalçın seferberliği

Beşiktaş, lige 22 günlük ara vermesinin ardından Denizlispor deplasmanında 3-2 kazandı ama teknik patron Sergen Yalçın'ın üzüntüsü gündem yarattı. “Kulüp tarihinin en zor döneminde antrenörlük görevini yapıyorum” diyen Yalçın'ın konuşurken boğazının düğümlenmesi camiayı kenetledi.

Haksız eleştirilerden olumsuz etkilenen Beşiktaş'ın efsanesine ilk destek taraftar grubu Çarşı'dan geldi. Çarşı, “Hem Beşiktaş'ı hem de seni çok seviyoruz Sergen Hocam. Beşiktaş'ı çok sevdiğimiz için, buradayız” açıklamasını yaptı.

TÜMER METİN TEPKİ ÇEKTİ

Yönetim içinde de Sergen Yalçın'ın motivasyonunun düşmesini engellemek için hareketlilik var. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, deneyimli teknik adama destek vermeye başladı. Başarılı hocanın en çok camianın içinden gelen isimlerin kendisini eleştirilmesine üzüldüğü öğrenildi.

Yorumculuk yapan ve Sergen Yalçın'la birlikte 2003'te şampiyonluk yaşayan eski futbolcu Tümer Metin, “Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor Beşiktaş'ta” ifadeleri ise büyük tepki topladı.

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