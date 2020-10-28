Ronaldo Messi rekabeti corona virüsüne takıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam iki dünya devi karşı karşıya gelecek. Juventus ve Barcelona, G Grubu ikinci maçında kozlarını Torino’da paylaşacak. İlk maçlarını galibiyetle tamamlayan iki takımın grup liderliği için avantaj yakalamaya çalışacağı karşılaşma, ne yazık ki Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabete de sahne olamayacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından en dikkat çekici olay, günümüz dünya futbolunun en büyük iki yıldızının Real Madrid-Barcelona maçlarından sonra ‘Devler Ligi’nde de aynı gruba düşmesi olmuştu. Ronaldo ve Messi’yi iki yıl sonra rakip olarak izleme şansı yakalamayı heyecanla bekleyen futbolseverler, corona virüsü nedeniyle bu heyecanı ertelemek zorunda kaldı.

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SON TESTİ NEGATİF ÇIKSAYDI BİLE

Son corona testi de pozitif çıkan Ronaldo, Barcelona maçında takımdaki yerini alamayacak. İlk olarak 13 Ekim 2020 tarihinde Portekiz Milli Takımı kampında corona virüsü testi pozitif çıkan Ronaldo’nun son testi de pozitif çıktı. Ronaldo, son testi negatif çıksaydı bile Barcelona’ya karşı forma giyemeyecekti.

BİR HAFTA KURALI UEFA’nın corona virüsü nedeniyle aldığı tedbirler nedeniyle bir futbolcunun maçtan bir hafta önce yapılan testinin negatif çıkması gerekiyor. Futbolcunun, bir haftadan önceki negatif testleri, sahaya çıkmasına yeterli olmuyor.

Yaklaşık iki haftadır izolasyonda olan Ronaldo, şimdiye kadar Juventus’un iki lig, bir de Şampiyonlar Ligi maçını kaçırdı.

Ronaldo ile Messi’nin yeniden rakip olacağı maçı izlemek için futbolseverlerin grubun son maçına kadar beklemeleri gerekecek. İki takım, Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. maçında, 8 Aralık 2020 tarihinde karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE EN SON 9 YIL ÖNCE

İki futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2010-2011 sezonunda karşı karşıya geldi. O dönem Real Madrid forması giyen Ronaldo, şimdiye kadar kariyerinin tamamını Barcelona’da geçiren Messi ile yarı finalde rakip oldu. Barcelona’nın sahasında oynadığı ve 2-0 kazandığı maçta takımının gollerini Messi kaydetti. 1-1 biten ikinci maçın ardından Barcelona, finale yükselen takım oldu.

Barcelona, finalde de Manchester United’ı devirerek 2010-2011 sezonunun Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. 3-1 kazanılan finalde de gol atan Messi, takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Arjantinli yıldız o sezonu 12 golle Şampiyonlar Ligi ‘Gol Kralı’ olarak tamamladı.

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