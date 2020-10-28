Real Madrid tarihinin en kötü serisi! 1 puanı son 3 dakikada kurtardı…

Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Borussia Park’ta oynanan mücadelede Real Madrid, son dakikalarda attığı gollerle 2-2’lik skoru yakaladı ve 1 puanı kurtardı. Mönchengladbach’a üstünlüğü getiren goller, 33. ve 58. dakikada Thuram’dan geldi. Marcus Thuram, Şampiyonlar Ligi’ndeki 2. maçında babası Lilian Thuram’ın gol sayısını geçti. Real Madrid’in gollerini ise 87. dakikada Karim Benzema ve 90+3’te Casemiro kaydetti.

Marcus Thuram, Ludovic Giuly'nin ardından Şampiyonlar Liginde Real Madrid'e bir maçta 2 gol atma başarısı gösteren ilk Fransız oyuncu oldu.

REAL MADRID TARİHİNİN EN KÖTÜ SERİSİ

İlk maçında evinde Shakhtar Donetsk’e 3-2 mağlup olan Real Madrid, böylece ilk puanını aldı ve Avrupa’da üst üste 4 kez kazanamayarak, tarihindeki en kötü seriyi yaşadı. Mönchengladbach ise, ilk maçtaki Inter beraberliğiyle birlikte puanını 2 yaptı.

Grubun 3. hafta maçında Real Madrid evinde Inter ile karşılaşacak, Mönchengladbach ise deplasmanda Shakhtar Donetsk’e konuk olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GECENİN SONUÇLARI:

Shakhtar Donetsk 0-0 İnter

Lokomotiv Moskova 1-2 Bayern Münih

Atalanta 2-2 Ajax

Liverpool 2-0 Midtjylland

Porto 2-0 Olympiacos

Marsilya 0-3 Manchester City

Mönchengladbach 2-2 Real Madrid

Atletico Madrid 3-2 Salzburg