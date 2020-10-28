Real Madrid tarihinin en kötü serisi! 1 puanı son 3 dakikada kurtardı…

Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. Borussia Park’ta oynanan mücadelede Real Madrid, son dakikalarda attığı gollerle 2-2’lik skoru yakaladı ve 1 puanı kurtardı. Mönchengladbach’a üstünlüğü getiren goller, 33. ve 58. dakikada Thuram’dan geldi. Marcus Thuram, Şampiyonlar Ligi’ndeki 2. maçında babası Lilian Thuram’ın gol sayısını geçti. Real Madrid’in gollerini ise 87. dakikada Karim Benzema ve 90+3’te Casemiro kaydetti.
Marcus Thuram, Ludovic Giuly'nin ardından Şampiyonlar Liginde Real Madrid'e bir maçta 2 gol atma başarısı gösteren ilk Fransız oyuncu oldu.
İlk maçında evinde Shakhtar Donetsk’e 3-2 mağlup olan Real Madrid, böylece ilk puanını aldı ve Avrupa’da üst üste 4 kez kazanamayarak, tarihindeki en kötü seriyi yaşadı. Mönchengladbach ise, ilk maçtaki Inter beraberliğiyle birlikte puanını 2 yaptı.
Grubun 3. hafta maçında Real Madrid evinde Inter ile karşılaşacak, Mönchengladbach ise deplasmanda Shakhtar Donetsk’e konuk olacak.
Shakhtar Donetsk 0-0 İnter
Lokomotiv Moskova 1-2 Bayern Münih
Atalanta 2-2 Ajax
Liverpool 2-0 Midtjylland
Porto 2-0 Olympiacos
Marsilya 0-3 Manchester City
Mönchengladbach 2-2 Real Madrid
Atletico Madrid 3-2 Salzburg