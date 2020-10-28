Oyuncu karnesi ortada

Antrenman yaptıkça, oyuncu daha iyi olur, derler. Galatasaray'da, geçen haftanın oyuncularına ve form durumlarına bakalım…

Marcao: Son 3 maçtır çok kötü. Pasları isabetsiz. Mücadelelerde, ayarı sert… Ceza sahası içinde kontrolsüz… Grafiği aşağıya gidiyor.

Babel: Forma giydiği çoğu maçta kayboluyor, sahada… Etkinliği çok azaldı. Son maçta kıpırdadı. Belki, tekrar yükselişe geçer.

Belhanda: İstikrarsız görüntüsü devam ediyor. İlk 2 hafta mükemmeldi, sonra kötü oynadı. Erzurum'da daha iyi gözüktü.

Falcao: 6 maçta, 5. golünü attı. Erzurum'da ağlara gönderdiği nefis gol, bana, Atletico günlerini hatırlattı.

Ömer Bayram: Koşuyor, çalışıyor, fakat üretimden uzak. Daha çok çaba sarf etmeli…

Omar: Her maça, rüzgâr gibi başlıyor. Dakikalar ilerledikçe, rüzgâr diniyor, yalnız… Geçen yıl Olimpiyakos'da oynadığı 47 maçta, sadece 2 asistinin olması, Galatasaray açısından düşündürücü olabilir.

Emre Kılınç: Bu sezon, ikinci golünü attı. Daha fazla katkı verecek. Şu anda, takımın en formda oyuncusu, bence…

Luyindama: Hava topu hakimiyeti mükemmel… Hücuma biraz daha iyi çıksa, Galatasaray'a, skor anlamında da çok faydalı olacak…

Arda Turan: Onun, maç kazandırması lazım. Maç eksiği dezavantaj… Hâlâ bunu atlalatamaması ilginç…

Birçok oyuncuyu değerlendirdim. Haftalar geçtikçe, diğer takımların oyuncuları da bu köşede olacak…

UYKU GETİREN MAÇLAR

İşim gereği, bizim ligdeki maçları kaçırmamaya çalışıyorum. İsmi lazım değil, bazı maçlarda uyumamak için, kendimi zor tutuyorum, inanın… Ne sıkıcı 90 dakikalar var, ligimizde… Yere yatan, ayağa kalkmaz, temposuzluk deseniz, tam huzur bozucu boyutlarda, artık… Antrenmanlarda, taktik çalışıyordur, takımlar, diye düşünüyorum ısrarla, ama sahada icraat yok. Geç kullanılan serbest vuruşlar, büyük sıkıntı veriyor, bana… Böyle giderse, maçlarının çoğunun izlenme oranı düşer. Alternatif çok var, çünkü…