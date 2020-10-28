Liyakat, kırmızı çizgi ve hayaller

Sergen Yalçın… Transferler başkan ile Sergen Hoca'yı karşı karşıya getirdi. Üst üste yapılan açıklamalar, başarısız saha sonuçları ortamı gerdi. Son galibiyet bile birilerini tatmin etmedi. Beşiktaş'ta liyakat tartışması çıktı.

Fatih Terim… Futbolculara uygulanan ücret politikası Terim ile yönetimi karşı karşıya getirdi. Bir de üzerine başarısız saha sonuçları eklenince ortam gerildi. Son galibiyetin ardından iletişimin gücü ve sağduyu galip geldi. Terim'in Galatasaray için ‘kırmızı çizgi' olduğu hatırlandı.

Medya, kamuda ‘dördüncü kuvvet' olarak tanımlanır. Ancak bu bizim spor kulüplerimiz için geçerli değil. İletişimi spor kulüplerimiz içinde en çok Fenerbahçe önemsiyor. Kulüpler kendi iletişim kanallarını kullanıyor ya da sosyal medyadaki trollerini… Bu da ister istemez bilgi kirliliğine neden oluyor.

Fenerbahçe’den örnek verelim… Gazeteciler haberin kaynağına ulaşırsa yan yollara sapmaz. Ben Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yemek yiyip sorularımı özgürce sorabilirsem… Bana röportaj için oyuncu verirlerse… Hocası ile sohbet edebiliyorsam… Kulübün finansal tabloları ile ilgili anında bilgi alabilirsem… Neden bilgi kirliliğine sebep olayım ki?

EN ZOR ANLAR

Gazetecilik zor meslektir. Zor görevlerin içinde matbaacılar da var. Matbaalar Genel Müdürümüzün daveti üzerine yemek yiyip kaynaşmak ardından da Erzurum- Galatasaray maçını birlikte izleyip yorumlamak için yardımcım Yasin Yıldırım ile matbaaya gittik. Ancak sonradan öğrendiğim kadarıyla Sayın İlhan Türk evden izin alamamış, bizi de yardımcıları Sadık Çaldıran ve Gökhan Sarıkınacı'nın misafirperverliğine terk etmişti.

Maçtan; muhabirlerimiz haberleri, foto muhabirlerimiz fotoğrafları biz mutfak ekibi de sayfaları yaptık ve matbaaya geçtik.

Matbaada kırmızı alarm verilmişti. Sayfaların kalıpları hızlıca alındı, makinelere takıldı. Geriye sadece bir düğmeye basmak kaldı. İlk gelen gazeteler önce teknik olarak kontrol edilir sonra da hata aranır. Hararetli bir şekilde renk ayarları yapılır. Gazete bir yandan basılırken diğer yandan otomatik katlanmaya oradan da paketlenerek kamyonlara yüklenmeye başlar.

İlhan Türk'ün iki yardımcısı da Galatasaraylı olunca maç da keyifli geçti. Son dakikaya kadar heyecan vardı. Maç sonrası Terim'in açıklamaları için ise “Niye bir şeyler iyi giderken böyle sorunlar çıkıyor” dediler!