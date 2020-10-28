Kızılcabölükspor´da corona virüsü şoku

Kızılcabölükspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı öncesi corona virüsü testine girdi. Test sonucunda 7 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Corona virüsü olan futbolcular, evlerinde karantinaya alındığı kaydedildi.

TAKİP VE TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Kızılcabölükspor Başkanı Osman Duran, “Diyarbekirspor maçı öncesinde teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize yapılan corona virüsü test sonuçlarında 7 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlandı. Oyuncularımızın takip ve tedavi sürecine başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz” dedi.