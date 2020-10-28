Karim Benzema’nın takım arkadaşı Vinicius ile ilgili sözleri olay oldu

Devler Ligi B Grubu’nda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Real Madrid’de devre arası soyunma odası koridorlarında yaşananlar maçın önüne geçti.

Avrupa’da 4 maç üst üste kazanamayan ve tarihinde bir ilki yaşayan eflatun beyazlı ekibin 2-0 geride kapattığı maçın devre arasında Karim Benzema ile Mendy’nin diyaloğu Avrupa basınında gündem oldu.

‘ONA PAS ATMA’

Telefoot’un ortaya çıkardığı görüntülerde, soyunma odası tünelinde Karim Benzema’nın takım arkadaşı Ferland Mendy’e, Vinicius Junior hakkında, “İstediği gibi oynuyor. Ona pas atma. Annemin üzerine yemin ederim bize karşı oynuyor” iddia edildi.

Fransız golcünün bu sözleri Real Madrid takımının içerisindeki ayrışmalara kanıt olarak gösterildi.

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Bu konuşmanın ardından Benzema ilk yarıda 3 pas attığı Vinicius’a ikinci yarı bir tane bile top göndermedi. Brezilyalı genç oyuncu 70’te yerini Hazard’a bırakmıştı.

Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 87’de Benzema 90+3’te de Casemiro’nun attığı gollerle beraberliği kurtarmıştı.

Benzema : “Il fait n’importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous” https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020

BENZEMA’YI İDOL OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Real Madrid’in 2017 yılında renklerine bağladığı, daha sonra 2018’den itibaren İspanya’da forma giymeye başlayan 2000 doğumlu Vinicius Jr, kendisine idol olarak Karim Benzema’yı gördüğünü söylemişti. 2020-21 sezonuna etkileyici bir şekilde başlayan Vicinius, ligde Levante karşısında alınan 2-0’lık galibiyete de attığı golle katkı sağlamıştı.

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Vinicius, RMTV’ye verdiği demeçte “Karim bir idol. Onunla oynamak bir onur” ifadelerini kullanıştı. “Her zaman neleri geliştirebileceğimden, ayrıca bana nasıl yardım edebileceğinden bahsediyoruz… Geldiğimde beni tanımıyordu ama yine de bana yardım etmeye başladı” diyerek Benzema’dan bahseden Vinicius, “Yardımlarına ve tavsiyelerine devam ediyor ve bana her zaman sakin kalmamı söylüyor” demişti.

Los Blancos, Mayıs 2017’de Vinicius için 45 milyon euro ödemişti.

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