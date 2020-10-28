Juventus Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kupa 1’de dev maç!

Kupa 1’de gecenin maçı Juventus ile Barcelona arasında oynanacak. İtalya’da oynanacak dev karşılaşma öncesi yayın bilgileri de belli oldu. Bonucci’li, Merih’li Dybala’lı Juventus kendi sahasında Messi’li Pjanic’li Barcelona karşısında üç puana ulaşmanın planlarını yapıyor. İşte Juventus Barcelona maçının canlı yayın bilgileri ve iki takım arasındaki analiz…

JUVENTUS BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ikinci maçında Juventus sahasında Barcelona’yı konuk edecek. Saat 23.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sprots 2 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Juventus: Szczesny; Merih Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Chiesa; Dybala, Morata

Barcelona: Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, de Jong; Trincao, Griezmann, Fati; Messi

JUVENTUS BARCELONA MAÇI ANALİZİ

-Juventus ile Barcelona, Avrupa arenasında 14’üncü kez karşı karşıya geliyor. İtalyan devi, rakibine karşı çıktığı son üç maçta gol sevinci yaşayamadı.

-Barcelona’yı konuk ettiği son maçı kaybetmeyen Juventus, bu karşılaşmalarda sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alırken; son karşılaşma eşitlikle sonuçlandı.

-Juventus’un Avrupa Kupaları tarihinde konuk ettiği takımlar arasında mağlup olmadan en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Barcelona.

-İtalyan takımlarına konuk olduğu son altı Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen ve son yenilgisini Nisan 2018’de Roma’dan alan Barcelona, son 18 karşılaşmada sadece iki mağlubiyet aldı.

-Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son 17 grup maçının sadece birini kaybeden Barcelona, son 10 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılmadı.