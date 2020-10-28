İhmaller zinciri… Dünya şampiyonu Christian Coleman Olimpiyat’ta yok

Erkekler 100 metre dünya şampiyonu Christian Coleman’a, Atletizmde Dürüstlük Birimi’nden (AIU) kötü haber geldi. Son bir yıl içinde bulunabilirlik kuralını üç kez ihlal ettiği belirtilen Coleman, iki yıl men cezası aldı. Coleman, geçtiğimiz yıl corona virüsü pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yarışamayacak.

Coleman’ın kararı 30 gün içerisinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıma hakkı bulunuyor.

Öte yandan Coleman’ı Olimpiyat Oyunları’nda yarışmaktan alıkoyacak cezanın, ünlü sporcunun üst üste yaptığı ihmalkarlıkların sebep olduğu anlaşıldı.

ADRESİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Coleman’ın, AIU’ya verdiği son adresten taşındığı, yeni adresini de yetkililere bildirmediği öğrenildi. The Telegraph’ta yer alan habere göre 24 yaşındaki atlet, ilk doping testini adres değişikliği nedeniyle kaçırdı. 26 Nisan 2019’da doping testi yapacak yetkililer evine gittiğinde Coleman’ı belirttiği adreste bulamadı.

Dünya şampiyonu atlet hakkında hazırlanan raporda “Coleman bulunduğu yer hakkındaki bilgileri, doping testi yapacak yetkililer Lexington’daki adrese gidene kadar güncellememiştir. Kentucky’deki adresinde olması gerekirken Iowa’da olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Coleman’ın, doping yetkilileri adrese gittikten sonra bulunduğu yer hakkındaki bilgileri AIU’ya ulaştırdığı, ancak bunu yapmakta geç kaldığı bildirildi.

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SON TESTİ ALIŞVERİŞE GİTTİĞİ İÇİN KAÇIRDI

Coleman’ın 6 Aralık 2019 tarihindeki testi ise Noel alışverişi nedeniyle kaçırdığı anlaşıldı. Doping testini uygulayacak yetkililerin, 24 yaşındaki sporcunun evine gittiklerinde, kendisini evde bulamadıkları belirtildi. Coleman, yetkililer geldiğinde evinden beş dakika uzaklıkta bulunduğunu, sonrasında ise yemek yiyip, maç izlediğini, haber verilseydi hemen evine gelebileceğini iddia etti.

Ünlü atlet açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sinsice kapıma yaklaşıp, otoparkta bekleyip ya da öylece yürüyüp giderek testleri kaçırdığımı söyleyemezsiniz. Evime gelindiğine dair hiçbir kayıt yok. Evimden beş dakika uzaklıktaki AVM’ye Noel alışverişi yapmaya gittim. Elimde faturalar var. Tam bu sırada evime gelinmiş. Beni arama ya da bilgi verme zahmetinde de bulunulmamış. Doping testi olmaya her zamankinden çok hazırdım. Eğer telefon edilseydi test yaptırmaya gelir, sonra da akşamına devam ederdim.”

SAATLER TUTMADI

AIU ise telefon etme zorunlulukları olmadığını, aksine doping testlerinin genellikle haber verilmeden yapılmasının tercih edildiğini duyurdu. AIU ayrıca, Coleman’ın alışveriş faturalarını incelediklerini ve kendisinin söylediği saatlerin alışveriş yaptığı saatlere uymadığı da aktarıldı.

Raporda “Coleman’ın Walmart Supercenter’da akşam saat 8:22’de alışveriş yaptığı ortaya çıkmıştır. Yani atletin doping testi için evde bulunması gereken bir saatlik süreden ve izlediğini iddia ettiği futbol maçından sadece yedi dakika sonra…” denildi.

Coleman ise tepkisini sürdürerek “Doping testi benim her gün düşünmem gereken bir şey olmamaları” yorumunu yaptı.

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