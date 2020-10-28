Haydi Başakşehir

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıkıyor. Rakip, Fransızların en güçlü ekibi PSG… Boz Baykuşlar, Kupa 1'deki ilk sınavında Leipzig'e 2-0 yenilirken PSG ise sahasında Manchester United'a karşı 2-1 mağlup olmuştu.

Temsilcimizde sakatlıkları devam eden Chadli, Caiçara, Uğur ve Azubuike forma giyemeyecek. Fransız ekibinde ise Verratti, Paredes, Icardi, Draxler ve Bernat oynayamayacak.

Gruptaki diğer maçta ise Manchester United, Leipzig'i 23.00'te konuk edecek.

“PSG DOST KULÜBÜMÜZ”

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçı öncesi dostluk çağrısında bulundu. Gümüşdağ, “Rakibimiz, bütçe olarak bizim 20-30 katımız ama futbol bu. PSG'yi en iyi şekilde ağırlayacağız. Kulüp başkanı Nasser Bey'den tutun da tüm yönetim kurulu bizim dostlarımız. Zor bir maç bizi bekliyor” dedi.

MUHTEMEL 11’LER

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can, Mahmut, Deniz, Crivelli

PSG: Navas, Florenz, Danilo, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Marquinhos, Rafinha, Di Maria, Mbappe, Neymar