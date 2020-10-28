Gurban Gurbanov: Askerlerimizi düşünsek de işimizi en iyi şekilde yapacağız

Karabağ bölgesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Azeri ekini Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftadaki Villarreal maçını yarın Fatih Terim Stadı’nda oynayacak.

Müsabaka öncesi Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki teknik direktör, “Kardeş ülke Türkiye'deyim. İyi bir takıma karşı oynayacağız ve tecrübeli bir takımla karşılaşacağız. İyi bir hocaları var, her şekilde doğru oyun kurmalıyız. Maçın sonunda iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Azerbaycan'da zor bir durum yaşandığını dile getiren Gurbanov, “Futbolla siyaset birbirine karışmış. Her bir insana her Azeri vatandaşına özverili olmak düşüyor. Biz de Karabağ olarak çalışıyoruz. Vazifemizi en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Askerlerimizi düşünsek de işimizi en şekilde yapmaya çalışacağız. Kendimizi evimizde hissediyoruz. İnşallah yakın zamanda topraklarımız geri kazanılacak. 30 yıllık hasrete son verilecek” açıklamasını yaptı.

“Süper Lig, Azerbaycan Ligi'nden daha üst düzey”

Sivasspor'un deplasmanda karşı karşıya geldiği ve 5-3 mağlup olduğu Villarreal müsabakasını değerlendiren Gurbanov, şu ifadelere yer verdi:

“Maçı izledim. Enteresan bir maç oldu ve 8 gol seyirci için güzel. Her takım her maçı sonrasında analiz eder. Takımları karşılaştırırsak, Süper Lig Azerbaycan liginden daha üst düzey bir lig. Sivasspor da bugün Azerbaycan liginin üstünde. Yarına kadar zamanımız var. Oyunu daha iyi analiz ederek yarınki maça hazır olacağız.”

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