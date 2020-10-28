Galatasaray’da Linnes sevinci

Galatasaray, Süper Lig´in 7’nci haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri´nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyla başladı. Daha sonra geniş alanda hedefli ve hedefsiz pas oyunları yapılırken, antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Martin Linnes, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel bir program dâhilinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı. Younes Belhanda´nın ise tedavisine devam edildi.

Öte yandan antrenmanın ardından Mbaye Diagne´nin doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00´de Florya Metin Oktay Tesisleri´nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.