Fenerbahçe’de yeni hedef belli: Akan oyunun geliştirilmesi…

Yıllardır can sıkan duran top problemini çözen ve bu sezonki 10 golün 7'sini bu şekilde kaydeden sarı-lacivertlilerde teknik heyet kolları sıvadı. Erol Bulut ve ekibi, hücum etkinliğini artıracak çalışmalar hazırladı.

Takımın birbirine alışmasıyla pozisyon zenginliğinin artacağına inanan başarılı çalıştırıcı, bunları antrenmandaki çalışmalarla perçinlemek istiyor. Takımını, duran top bağımlılığından kurtarmak isteyen Bulut'u, istatistikler de doğruluyor.

Son altı sezonu ilk üç sırada bitiren takımlar gollerinin yüzde 70'ini penaltılar hariç akan oyundan bulmuş. Akan oyunda bulunan gollerin istatistiğine bakıldığında geçen sezonu şampiyonu Başakşehir yüzde 85, 2018-19'un şampiyonu Galatasaray ise yüzde 81'lik oran tutturmuştu. Sarı-lacivertli takımın şu anki oranı ise yüzde 38…

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Fenerbahçe’nin savunma bekleri Caner Erkin ile Gökhan Gönül performansıyla fark yaratıyor. Oyun içindeki etkinlikleri bir yana iki oyuncu arasındaki iletişim, özellikle kornerlerde büyük bir silaha dönüşüyor. Caner, kullandığı köşe atışlarını ön direk koşusu yapan Gökhan'ın kafasına yolluyor. Gökhan Gönül taktik gereği ya topu kaleye gönderiyor ya da arkada demarke durumdaki arkadaşına topu aşırtıyor.

Trabzon maçında da benzer bir pozisyonda bu kez arka direkteki Cisse golü atmıştı. Caner ve Gökhan, geçen sezon Beşiktaş'ta oynarken Fenerbahçe 34 maçta kornerlerden 5 gol bulmuştu. Müthiş ikili geri döndüğü bu sezon, sarı-lacivertliler 6 haftada aynı sayıya ulaştı.

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