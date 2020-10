Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi

Süper Lig’in 6’ıncı haftasında Trabzonspor’u devirerek zirve yarışına devam eden Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun görevi ile ilgili belirsizlik son buldu. Sarı lacivertli kulüpte başkan Ali Koç ile birlikte imza töreni düzenleyen Emre Belözoğlu Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza öncesi söz alan başkan Ali Koç, Emre ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha sonra söz alan sportif direktör Emre Belözoğlu da soruları yanıtladı. İşte Ali Koç ve Emre Belözoğlu’nun sözleri…

EMRE BELÖZOĞLU: BU BİR EKİP İŞİ

“Biz futbolun sorumluluğunu aldıktan sonra bir proje çizdik. Bu süreçte çok fazla gündeme geldim, bundan dolayı da rahatsız oldum çünkü bu bir ekip işi. Biz bu süreci Erol Hoca gelene kadar başkanımız önderliğinde hep birlikte yönettik. Örnek aldığım bir sportif direktör yok. İstediğiniz kadar birini örnek alın, Türkiye’nin kendine göre dinamikleri var.”

‘KULÜBEDE OLMAYACAĞIM’

“Başkanımıza bağlıyım ama beraber hareket ettiğimiz bir ekibimiz var. Her yapıda olduğu gibi şablonumuz var, birbirimizin işine dahil olduğumuz ya da kendi alanımızda kaldığımız. Başkanımızın önderliğinde bir futbol yapısı oluştu. Ben kulübede olmayacağım. Samandıra’da liderimiz Erol hoca. Onun başarısı, Fenerbahçe’nin başarısı. Onun rahat işler yapması için görev bende, Volkan Ballı’da ve Selçuk’ta. Elimizden geleni yapacağız”

‘SOYUNMA ODASI DURUŞUNU ARAŞTIRDIM’

“Oyuncularla iletişimimin iyi olduğunu düşünüyorum. 22-23 yaşımdan itibaren hep takım kaptanlığı yaptım. Futbolculardan kötü insan çıkmaz, onlara inandığınız zaman arkanızdan gelir. Transferde oyuncuların karakteri ve soyunma odası duruşunu da araştırdım. Çok daha iyi transfer dönemi geçirilebilirdi, daha iyisini yapacak potansiyeli hem bizde hem de yönetimimizde görüyorum. İnşallah önümüzdeki yaz daha iyisi de olur.”

‘İSTEYİP ALAMADIĞIMIZ OYUNCULAR DA VAR’

“Oyuncuların kadro yapılanması, nasıl oynayacağımızın muhatabı hocamızdır. Teknik konularla ilgili yorum yapmayayım. Transferleri oyuncularla doğrudan görüşerek gerçekleştirdim. Sporculardan asla kötü insan çıkmaz. İsteyip alamadığımız oyuncular da var, bu çok normaldir. Türkiye ligi, Avrupa’nın 4-5 büyük liginden daha geride. Futbolcular haklarını başka yerlere giderek kullandılar. Transfer döneminde 10’da 8, 10’da 9 oranında istediklerimizi yapabildiğimizi düşünüyorum…”

‘GERÇEKÇİ BİR KADRO KURDUK’

“Gençliğine, yaşlılığına bakmadım. İyi ve doğru oyuncular tercih ettik. Fenerbahçemizin iki üç senedir yaşadığı en büyük problem kaliteydi. Hem kendi takımında hem milli takımlarında kaptanlık yapan 10’a yakın futbolcu var. Bu çok değerli. Gerçekçi bir kadro kurduk. Kimin ne kadar iyi oyuncu olduğunu görecek kapasiteye sahibim. Fenerbahçe’nin son yıllarda yaşadığı problem kaliteydi.”

‘SKORLAR BİRLEŞTİRİR VE AYRIŞTIRIR’

“İnsan kendi hayallerinden de bazen çok sevdiği için gururundan da vazgeçebiliyor. Ben şu an yönetimimize, Fenerbahçemize, teknik direktörümüz Erol Bulut’a yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Şu an yeni bir hayalim var. Allah’a hamdolsun şu an süreç iyi gidiyor. Skorlar camiaları birleştirir, kötü gider ayrıştırır. Kötü skorların geldiği dönemde de bir arada tutmak için elimizden geleni yapacağız.”

‘YENİ BİR HAYALİM VAR’

“Ben şu an için Fenerbahçe’ye yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir gün başka bir hayalim ve hedefim olursa bunu paylaşırım sizlerle. Şu an yeni bir hayalim var, şu anki hayalim elimden gelenin en iyisini yapmak burada.”

ALİ KOÇ: ‘EMRE YENİ KARİYERE YELKEN AÇIYOR’

“Emre Belözoğlu kim? diye sorsak. Arkadaşları, çalıştığı insanlar, futbolcu arkadaşları, ailesi, herkes bir şey söyler. Ancak ortak söylenecek şey, Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Fenerbahçe’de, Galatasaray’da, Başakşehir’de, dünyanın en önemli 5 liginin 3’ünde yıllarca oynamış, başarılı olmuş, kupalar kaldırmış ve Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmış bir sporcudan bahsediyoruz. Her başarılı futbolcu, futboldan sonra başarılı olacak diye bir kural yoktur. Hocalık, sportif direktörlük deneyen birçok başarısız sporcu olmuştur. Sporculuk kariyer başarısız ama sonrası başarılı olan birçok sporcu vardır. Emre Belözoğlu yeni bir kariyere yelken açıyor. ”

‘İTALYA’YA GİDECEKTİ’

“2018-2019 sezonunun devre arasında Emre Belözoğlu ile Göksel Gümüşdağ’ın izniyle dertleştik. ‘Benim yerimde olsan ne yapardın?’ dedim. O zaman Fenerbahçe’ye geleceği belli değildi. Sadece güvendiğim, tanıdığım, Fenerbahçe’yi bilen bir insan ile konuşma yaptım. ‘Sen ne yapacaksın seneye?’ dedim. Sezonu Başakşehir ile şampiyon bitirip, ailesi İtalya’ya yerleşmek ve İtalyancasını geliştirmek istiyordu. İtalyanca makale yazacak kadar dil öğrenmek ve sonrasında teknik direktör olmak istiyordu. Sezon bitti, bazı arkadaşlar, Ersun Yanal, Semih Özsoy ile Emre’nin bir lider olarak kulübümüze katılmasını istedi”

“Bir kader vardı elbet hepimiz için yazılmış ama bir de gayret vardı; Onun adı da Emre Belözoğlu'ydu. Sarı Lacivert'in varlığı, büyüklüğü hep bambaşkaydı…”#KaderGayreteAşıktır pic.twitter.com/nj0sabzOi1 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2020

“Samandıra’da Fenerbahçe duygusunu gençlere anlatması gibi bir fikirle geldiler, benim de aklım yattı. Emre, bizi kırmadı. Belki de aklında hiç böyle bir şey yoktu. Göksel Gümüşdağ da durumu anlattık.”

‘ASLA ŞİKAYET ETMEDİ’

“Yeni hoca için acele etmeden sıkı çalışma içerisine girmemiz gerekiyordu. Bu sürecin Emre Belözoğlu sadece takım kaptanı olarak değil, birden çok sorumluluk alarak elinden geleni yaptı. Asla şikayet etmedi. Tüm görüşlerini bizlerle paylaştı. Aslında Emre’nin bana söylediği ‘Başkanım, Fenerbahçe’deki en büyük eksik, doğru bir futbol aklımızın olmamasıdır.’ oldu. Onunla birlikte böyle bir karar aldık.”

‘HOCA TERCİHİ İÇİN KONUŞTUK’

“Değişik bir transfer süreci oldu, inşallah bir daha olmaz. Ağustos’ta başladı, Ekim’de bitti. Hoca tercihi için de Emre ve yöneticilerle oturduk, konuştuk. Sonra transferlerimizi yaptık. Gerek mali sıkıntılar, gerek limit sıkıntıları, Türkiye’deki takımların yaşadığı mali sorunlar çerçevesinde manevra alanımız da çok yoktu. UEFA’nın ‘Sattığın kadar alabilirsin’ kuralı nedeniyle de manevralarımız sıkıntılıydı”

‘ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI’

“O zamana kadar oyuncu satmamıştık. Emre transferde şapkadan tavşan çıkardı. Emre’nin ve hocamızın üzerinde hararetle durduğu oyuncular vardı. Yönetimin fikirleri vardı. Sessiz, sedasız giderken pek çok oyuncu yazılıp çizildi. Mecbur olmadığımız sürece hiçbirini yalanlamadık. Emre, bana inanç, güven hissiyatını fazlasıyla verdi.”

‘EMRE ÇOK İYİ DOSTLUKLAR KURMUŞ’

“Emre oynadığı liglerde çok iyi dostluklar kurmuş, arkadaşlıklar kurmuş, ağını geliştirmiş, bu isimler daha sonra Avrupa’da iyi yerlere gelmiş. Emre kapıyı çaldığı zaman bu insanların Fenerbahçe’ye fayda sağlaması beni çok çok etkiledi. Türk futbolu, futbolun kalbinden gelen insanlarla yönetilmeli, bilhassa federasyon bazında… Bunun önemini bir kez daha anladık. Geldiğimden beri sportif direktör inancım değişmedi. İlk dönemde tatsızlık yaşamamıza rağmen bu düşünceme inandım.”

‘LİDER PROFİLLİ OYUNCULAR GETİRDİK’

“Emre Belözoğlu mükemmel bir iş çıkarttı. Doğru planlama ile kalitemizi arttırdık, maliyetimizi düşürdük. Fenerbahçe formasının ağırlığını ve sorumluluğunu bilen bir kadro kurduk. Lider profilli oyuncular getirdik. Emre, bana hep bunu söylerdi. Aidiyet duygusu bilen oyuncular aldık. Yüksek karakterli, tecrübeli, tecrübe ile gençliğin harmanlanmasına katkı sağlayacak kadro oluşturduk”

‘İMZANIN LAFI BİLE OLMADI’

“Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin bir parçası. Aramızda imzanın lafı bile olmadı. Hedefim tüm transferlerden sonra Emre’yi açıklamaktı. Doğru dürüst bir imza töreni oyuncularımıza ve hocamıza da yapamadık. Benim için imza bir formalite. Emre ile şartları konuşurken de baş başaydık, başka şahidimiz yok ama ‘Ne derseniz uygundur’ diyerek açık çek verdi. Emre’nin Fenerbahçeliliğini tartışmaya gerek yok. Emre gerçek bir ‘Mohikan’. Söz konusu çubuklu olunca limit tanımaz. Şimdi Emre’ye ‘Hoş geldin diyorum, inşallah futbolculuk kariyerindekinin daha fazlasını yeni kariyerinde yakalarsın’ diyorum. Buna gönülden inanıyorum. Kaptanımız, buna dilimiz alıştı ama yeni sportif direktörümüz hem camizamıza hem de Türk futboluna hayırlı olsun.”

‘EMRE ZAMAN ZAMAN TERSTİR’

“3 Temmuz’dan sonra Emre’yi, Volkan’ı Aykut Hoca’yı farklı şekilde tanıma imkanım oldu. Liderliklerini gördüm. Geçen sene Emre ile sık sık konuştuk. Hocamız ayrıldıktan sonra daha çok konuştuk. Bakmayın, Emre zaman zaman çok terstir. Ben de zaman zaman öyleyim. Değişik evrelerde birbirimize dokunduk. Berbat felaket günler yaşadık, şimdi iyi günler yaşayacağız.”