Enzo Crivelli: “Biri çığlık attı, yanına gittiğimde babam ölmüştü”

Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti de olan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain’i (PSG) konuk edecek.

Başakşehir’in Fransız futbolcusu Enzo Crivelli, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan PSG karşılaşması öncesinde France Football’a özel bir röportaj verdi. 25 yaşındaki Enzo Crivelli verdiği samimi röportajda babası ile ilgili anılarını anlattı. İşte Crivelli’nin açıklamalarından satır başları:

‘AİLEM CESARETLENDİRDİ’

”Çocukluğumdan beri hayatımda futbol var. Futbolla büyüdüm. Babam futbol oynuyordu. Kardeşim futbol oynuyordu. Annem bile beni maçlara götürürdü. Ailem, beni her zaman destekledi, cesaretlendirdi. Erkek ve kız kardeşim bu yolda hep arkamdaydı. Hayallerinize koşarken, ailenizin arkanızda olması harika bir şey. Büyükannem, kariyerimin başından beri her maçımı izler. Maçlardan sonra bana mesaj atar ve yorumlarda bulunur. Bu mesajları, yorumları güzel. Tüm ailenin arkamda olduğunun göstergesi. Bu aile bağı çok güzel. Sık sık beni tebrik eder. Gol atarsam sorun yok ama kart görürsem sıkıntı.”

‘BAŞARMAKTAN BAŞKA ÇAREM YOKTU’

”Futbolcu olmaktan başka çarem yoktu. Kardeşim Anthoney, Marsilya’da oynadı. Aynı zamanda ailemizin bir umuduydu. O başaramayınca sıra bana geldi. Başarmaktan başka çarem yoktu. Ancak aile baskısı görmedim. Babam için okul biraz arka plandaydı. Annemin düşüncesi ise tam tersiydi. Hatta bazen bu konuda tartışmaları bile olurdu (Gülerek). Okulda iyi olmadığım zamanlarda annem kızardı ‘Antrenman yapmayacaksın, maça gitmeyeceksin’ derdi. Babam ise ‘Antrenman yapacaksın, ne olursa olsun yapacaksın’ derdi. Aslında kötü bir öğrenci değildim. Ortalama bir öğrenciydim. Futbolcu olmak, futbol oynamak istiyordum ama asla okulu bırakmayı düşünmedim.”

‘BABAM 9 NUMARA OLMAMI İSTEDİ’

”Hafta sonları maçım olmadığında babam, beni antrenman yapmaya zorlardı. ‘Kalk hadi, koşacaksın’ diyerek antrenman yapmamı isterdi. Evimizin altında ufak bir basketbol sahası vardı. Koştuktan sonra babam potaya zıplamamı isterdi. Başarılı olmam için çok uğraştı. Babam hayallerini benim üzerimde mi gerçekleştirdi bilmiyorum. Beni oynarken görmek çok hoşuna giderdi, bana hep tavsiyeler verirdi. Ama bende kendini görüp görmediğini bilmiyorum. Küçük yaştan beri her zaman öncü olmaya çalıştım. Okulda, maç yaparken hep en iyileri seçtim (gülerek). Ne yapmak istediğimi her zaman biliyordum. Talimatları hep ben verirdi. Babam 9 numara olmamı istedi. Küçüklüğümden beri bunu değiştirmedim ve benim de ileride oynamak hoşuma gitti.”

‘FIRINCI OLMAYI DÜŞÜNMEDİM’

”Çocukluktan beri bazen sahada agresif olabiliyorum. Kırmızı kart gördüm. Aslında bir tane görmedim (Gülerek). Hepsi doğruydu. Bu agresiflik babamdan ve kardeşimden geliyor. Kardeşimi izlemeye gittiğimde onda da aynı tavırları görüyordum. Futbol için her şeyini vermek için uğraştı, ben de onu örnek aldım. Ben de aynısını yapmak istedim. Ailemiz hep arkamızdaydı. Aklımda hep futbolcu olmak vardı. Fırıncı falan olmayı falan hiç düşünmedim. Hep futbol, hep futbol…”

‘ŞOK YAŞADIM AMA HAYALLERİMDEN VAZGEÇMEDİM’

”17 yaşındayken, babam bir aile partisi sırasında öldü. Birisi babamın düşmesi sonrası çığlık attı, yanına gittiğimizde ölmüştü. O akşamı asla unutmayacağım. Onunla tüm yaşadıklarımı unutmayacağım. Bazen o günü düşünüyorum ama zamanı geri alamıyoruz. Şok yaşadım ama hayallerimden vazgeçmedim. Başımızı kaldırıp devam etmeliydik. Vazgeçmek kolaydı ama ailemin umudu bendim. Bordeaux’ta antrenman yapıyordum ve güçlü olmalıydım.”

‘HER MAÇ ÖNCESİ BABAMI DÜŞÜNÜYORUM’

”Çocukken, babam bazı maçlara gelemezdi. Bana derdi ki; “Tribündeymişim gibi düşün.” Bu yüzden hala bazı maçlarda tribüne bakarım. Ama her maç öncesi ve sonrası babamı düşünüyorum.”