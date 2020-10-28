CANLI | Medipol Başakşehir – Paris Saint Germain | Şampiyonlar Ligi H Grubu

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir ile Paris Saint Germain karşı karşıya geliyor. Saat 20:55’te başlayan kritik randevuyu İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetiyor. Gruptaki ilk maçında Alman ekibi RB Leipzig ile karşılaşan Başakşehir, deplasmandaki mücadeleyi 2-0 mağlubiyetle tamamlamıştı. BeIN Sports’tan naklen yayınlanan maçın canlı skor ve önemli anlarının takibini haberimizde bulabileceksiniz.

Sayfa sürekli güncellenmektedir! Tıklayın…

Başakşehir 0-0 Paris Saint Germain (Devre)

İlk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Dakika 26′ Paris Saint Germain’in sakatlanan yıldızı Neymar oyundan çıktı. Yerine Pablo Sarabia dahil oldu.

Paris Saint Germain’in sakatlanan yıldızı Neymar oyundan çıktı. Yerine Pablo Sarabia dahil oldu. Neymar’ın sakatlığı ve üzüntüsü #UCL #Başakşehir #ParisSaintGermain pic.twitter.com/DpYs6xpXag — SKOR (@SozcuSkor) October 28, 2020

Dakika 15′ PSG karşısında hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışan Başakşehir, Edin Visca ile gole yaklaştı. Rakibin hazırlıksız yakalandığı anda topla buluşan Crivelli, pasını Visca’ya aktardı. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çeken Visca topu az farkla auta gönderdi.

PSG karşısında hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışan Başakşehir, Edin Visca ile gole yaklaştı. Rakibin hazırlıksız yakalandığı anda topla buluşan Crivelli, pasını Visca’ya aktardı. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çeken Visca topu az farkla auta gönderdi. Dakika 10′ Maça tutuk başlayan temsilcimiz Medipol Başakşehir, Paris Saint Germain’in ilk 5 dakikadaki hakimiyetini kırdı. İrfan Can ve Edin Visca ile rakip kalede tehlikeli pozisyonlar bulan Başakşehir, atakları sonlandıramadı.

Maça tutuk başlayan temsilcimiz Medipol Başakşehir, Paris Saint Germain’in ilk 5 dakikadaki hakimiyetini kırdı. İrfan Can ve Edin Visca ile rakip kalede tehlikeli pozisyonlar bulan Başakşehir, atakları sonlandıramadı. Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Visca, Crivelli

Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Herrera, Neymar, Mbappe, Di Maria, Kean

Okan Buruk’tan maç öncesi yorum “Önemli oyunculara sahipler, rakibimizi karşılamamız önemli. Orta sahamızla doğru pozisyon almamız gerekiyor. Burada takım olarak beraber hareket etmemiz önemli. Saha içerisinde yaptığınız hamleler, takım olarak oynayacağınız oyun, sizi rakibin bütçesi ne kadar yüksek seviyede olursa olsun zaman zaman aynı seviyeye getiriyor.”

MEHMET TOPAL TARİH YAZIYOR

Başakşehir´in Paris Saint Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı 11´inde yer alan Mehmet Topal, 100. maçına çıktı. Bugüne kadar 99 Avrupa maçına çıkan başarılı oyuncu, 63 Avrupa Ligi, 26 Şampiyonlar Ligi, 9 UEFA Kupası, 1 de UEFA ön eleme maçı oynadı. PSG maçı ile birlikte dalya diyen Mehmet Topal futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış oldu.

Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları ile Avrupa kupalarında boy gösteren ve 100´ler kulübüne giren 34 yaşındaki tecrübeli isim daha önce de başarılması çok güç ilklere imza atmıştı.

İLGİLİ HABER Yine Fransa, yine ırkçılık tartışması! Marsilya futbolcularından olay yaratan hareket...

Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir´de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk Türk futbolcu olarak bu yıl tarihe adını yazdıran Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi´nde de bir rekor kırmıştı.

Daha önce Galatasaray ve İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi´nde boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Medipol Başakşehir´in RB Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında da süre alarak 10 yıllık dilimler olan 2000, 2010 ve 2020´li yıllarda Şampiyonlar Ligi´nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olmuştu.