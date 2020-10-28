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Sözcü

Başakşehir PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, bu akşam Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında kendi sahasında PSG’yi konuk edecek. Başakşehir PSG maçı bu akşam saat 20.55’de başlayacak.

Güncellenme: 09:13, 28/10/2020
Haberler Başakşehir
Başakşehir PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Medipol Başakşehir ilk maçında Alman ekibi Leipzig'e 2-0 mağlup olmuştu. Son finalist PSG ise kendi sahasında Manchester United'a 2-1 yenilmişti.

Şampiyonlar Ligi H Grubu diğer maçında saat 23.00'de Manchester United ile Leipzig karşı karşıya gelecek.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak maçlar;

20.55: Mediol Basaksehir- PSG

20:55: Krasnodar – Chelsea

23:00: Club Brugge – Lazio

23:00: Dortmund – Zenit

23:00: Ferencvaros – Dinamo Kiev

23:00: Juventus – Barcelona

23:00: Manchester United – Leipzig

23:00: Sevilla – Rennes