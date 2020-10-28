Başakşehir PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Medipol Başakşehir ilk maçında Alman ekibi Leipzig'e 2-0 mağlup olmuştu. Son finalist PSG ise kendi sahasında Manchester United'a 2-1 yenilmişti.
Şampiyonlar Ligi H Grubu diğer maçında saat 23.00'de Manchester United ile Leipzig karşı karşıya gelecek.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak maçlar;
20.55: Mediol Basaksehir- PSG
20:55: Krasnodar – Chelsea
23:00: Club Brugge – Lazio
23:00: Dortmund – Zenit
23:00: Ferencvaros – Dinamo Kiev
23:00: Juventus – Barcelona
23:00: Manchester United – Leipzig
23:00: Sevilla – Rennes