Pep Guardiola’nın en kötü başlangıcı

İngiltere Premier Lig’in oynadığı ilk 5 maçta 8 puan toplayan Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola, kariyerinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

3-1 Wolverhampton

2-5 Leicester City

1-1 Leeds United

1-0 Arsenal

1-1 West Ham

Sezona Wolverhampton galibiyetiyle başlayıp ardından sahasında Leicester City’ye 5-2 yenilen City, ligin yeni ekibi Leeds United ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında Arsenal’ı 1-0’la geçen Guardiola’nın öğrencileri, hafta sonunda ise West Ham ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından, “Bu fikstürde 7 puan kaybettik, bu çok fazla” diyen Pep Guardiola, “Zorluklar yaşadık. Maç maç ilerlemeliyiz ve neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Zirvede 13’er puana sahip Liverpool ve Everton’dan bir maçı eksik olan Manchester City, 8 puanla 13. sırada yer alıyor.

Guardiola, Manchester City’nin başında ilk 5 haftalar sonunda sırasıyla; 15, 13, 13 ve 10 puan topladı. Pep, ne Barcelona’daki dört sezonunda, ne Bayern Münih’teki üç sezonunda ne de Manchester’da önceki dört sezonunda bu kadar kötü bir başlangıca imza atmamıştı.

Öte yandan Manchester’ın Mavi takımı, Guardiola döneminde ilk 5 maçlar baz alındığında atılan ve yenilen gollerde de kötü performans sergiledi. 8 gol atan City hiç bu kadar az gol atmamış, yediği 8 golle de kalesini bu kadar kötü korumamıştı.

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EKSİK OYUNCULAR KADROYU BOZDU

Pandemi nedeniyle oynanan sıkışık fikstür Manchester City’yi olumsuz etkiledi. Sezon başı kampı ve hazırlık maçlarının azlığının yanı sıra; Jesus, Kevin de Bruyne, Sergio Agüero ve corona olan İlkay Gündoğan’ın eksiklikleri ana kadroya yara verdi.

Ayrıca Mendy, Fernandinho, Laporte ve Ake’nin sakatlıkları savunma hattında istikrarı bozdu.

Pep Guardiola’nın takımlarında alışık olduğumuz topla oynama yüzdesi ise düşmedi. İlk 5 hafta itibarıyla yüzde 63 topla oynama ortalaması tutturan City, ligde en çok gol atan takımlar arasında ise 6. sırada yer aldı.