Kritik toplantıda kriz… Fatih Terim zor ikna edildi

Galatasaray’da 2020- 21 sezonunun fotoğrafı çekilirken 28 Ekim 2020 tarihi kendine özel bir yer bulabilir. Fatih Terim'in Erzurum galibiyeti sonrası kullandığı, “Taraftara söz verdim ve tutmaya çalışıyorum. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım” sözlerinin ardından çıkan yönetim-teknik heyet bunalımı dün yeni bir aşamaya taşındı. Mustafa Cengiz ve yönetimi, TT Stadı'nda Terim ile olağanüstü olarak buluştu.

Bir saati aşkın görüşmede, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal da vardı.

TOPLANTIYI TERK ETMEK İSTEDİ

Fikir ayrılıkları ve kırgınlıklar masaya yatırıldı. Ortak hareket edilmesi, basın üzerinden mesaj verilmemesi ve her konunun yüz yüze konuşulması kararı alındı. Görevden alma ya da istifa gündeme gelmedi, ‘uzlaşma' kararı alındı. Mini bir kriz ise son anda aşıldı. Görüşmenin medyaya sızması üzerine Terim tepki gösterdi; iddialara göre toplantıyı terk etmek istediyse de Albayrak tarafından ikna edildi.

Fatih Terim, Twitter’dan yaptığı “Her şey yolunda…” paylaşımıyla da meraklı bekleyişi sona erdirdi. Durumun mesajdaki gibi mi olacağını ise zaman gösterecek.

SEVGİ VE TEPKİ Fatih Terim’in paylaşımı kısa sürede on binlerce ‘RT' ve ‘Like' aldı. Galatasaray taraftarları, Fatih Terim'e olan sevgilerini ise yanıtlarla gösterdi. Mustafa Cengiz ve yönetimine ise çok sert tepkiler vardı.

MUSTAFA CENGİZ KONUŞMAYACAK

Öte yandan Galatasaray’da bugün önce Sportif A.Ş. ardından da yönetim kurulu toplantıları gerçekleşecek ve takımın gidişatı masaya yatırılacak. Başkan Mustafa Cengiz'den ise karar değişikliği geldi. Kısa süre önce kendilerine psikolojik savaş açıldığını belirtip “Salı günü konuşacağım” diyen Cengiz'in, dün yöneticilerin de tavsiyesiyle yapacağı konuşmadan vazgeçtiği öğrenildi.

Fatih Terim’in BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklama, yönetimin toplantı kararı almasına neden oldmuştu,

Tecrübeli teknik adam şunları söylemişti:

“Kaybettiğinizde suçlu tektir, kazandığınızda kazanan herkestir. Çeşitli defalar Galatasaray'dan ve Galatasaray taraftarından kopartıldım. Sonradan haklılığımız çıkmasına rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı. Galatasaray için devamlılık çok daha başka başarılar getirilebilirdi. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraftarına söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimi ne olduğunu bilir. Ben 50 senedir bu camianın içerisindeyim. Her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bu sefer gelirken onlara söz verdim, sözü mü tutmaya çalışıyorum. Herkes benden, bu durumda benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen, nasıl bir tepki göstereceğimi bilmelerine rağmen benim için asıl olan Galatasaray ve taraftar olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride ve ya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Sanılmasın ki farkında değilim, her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım…”

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