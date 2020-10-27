Karşıyaka’dan Türkiye’de bir ilk

108 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü spor kulüpleri arasında yer alan Karşıyaka ve blockchain teknolojilerinin lider firmalarından Bitci Teknoloji arasında ‘Karşıyaka Token' projesinin hayata geçirilmesine yönelik anlaşma sağlandı.

Son yıllarda dünyaca ünlü çok sayıda spor kulübünün hayata geçirdiği blockchain iş birlikleri, kulüpler için alternatif bir gelir modeli sunarken aynı zamanda taraftarlık deneyimini de farklı bir boyuta taşıyor. Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji arasında gerçekleştirilecek iş birliği ise birçok konuda benzerlerinden ayrışıyor.

TOKEN NERELERDE KULLANILACAK?

Bitci ve Karşıyaka arasındaki iş birliğini en özel kılan konulardan birisi ise söz konusu token'ların kullanımı olacak. Karşıyaka Token'a sahip olan bir taraftar, bu ürünleri oluşturulacak özel mobil aplikasyonda kendisine özel sunulacak kampanyalar için kullanabilecek; bu tokenlar sayesinde anketlerde oy verip kulübün belli konulardaki kararlarında söz sahibi olabilecek ya da sporcularla özel etkinliklere katılabilecek.

Tüm bunların dışında, Bitci Teknoloji'nin sunduğu borsaya ve ödeme platformuna bağlı blockchain ağı sayesinde, söz konusu token'lar Bitci.com üzerinde aynı bir hisse senedi gibi günlük işlem görecek. Bununla birlikte, anlaşmanın ileri aşamalarında hayata geçecek uygulama kapsamında, elinde Karşıyaka Token'ı olan bir taraftar, söz konusu tokenları, perakendeden gıdaya, teknolojiden konaklamaya kadar BitciPay anlaşmalı tüm ürün ve hizmet alışverişlerinde kullanabilecek.

“YENİ BİR DÜNYANIN KAPILARINI AÇIYORUZ”

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı son dönemde dünyanın önde gelen spor kulüplerinin blockchain iş birliklerine büyük önem verdiğini; Karşıyaka olarak bu alanda ülke sporuna öncülük etmekten de büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken, “Bizim için diğer bir mutluluk kaynağı da böylesine önemli bir anlaşmayı, Bitci Teknoloji ve Bitci.com gibi yüzde 100 yerli sermayeli Türk teknoloji şirketleri ile hayata geçirmek. İnanıyoruz ki bu tür iş birlikleri hem Karşıyaka'nın hem de bizi takip edecek tüm spor kulüplerinin finansal olarak çok daha iyi seviyelere gelmesine büyük katkıda bulunacak” şeklinde konuştu.

“TÜM TARAFTARLARIMIZA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”

Anlaşma kapsamında kulübe ciddi bir gelir sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Turgay Büyükkarcı, “Çıkaracağımız token'ların tamamının taraftarlarımız tarafından ilgi görmesi durumunda, 100 milyon TL'nin üzerinde bir gelire ulaşma potansiyeli olan bir projeye başlıyoruz. Karşılığında da taraftarlarımıza aynı zamanda maddi bir karşılığı olan dijital bir değer sunmuş olacağız. Baktığımızda herkesin kazandığı ama en çok Türk sporunun fayda göreceği bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle, tüm taraftarlarımıza da çağrıda bulunmak istiyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü mobil uygulaması ve Bitci.com üzerinden taraftarlara sunulacak Karşıyaka Token'larla kulüplerine destek olsunlar; her zaman yaptıkları gibi bir kez daha camialarına sahip çıksınlar” ifadelerini kullandı.