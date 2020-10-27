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Sözcü

Kahramanmaraşspor’da 23 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Kahramanmaraşspor'da 18'i futbolcu olmak üzere toplam 23 kişinin corona virüsü testi pozitifi çıktı. Bu nedenle yarın ve haftaya oynanacak maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

Güncellenme: 21:30, 27/10/2020
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Kahramanmaraşspor’da 23 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor, yarın saat 15:00’te evinde Zonguldak Komürspor’u konuk edecekti. Dün yapılan testlerinin sonuçlarının çıkmasının ardından; 18’i futbolcu, 3’ü teknik heyet ve 2’si kulüp personeli olmak üzere toplam 23 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonuçları nedeniyle yarın oynanacak Zonguldak Komürspor ile 31 Ekim’de deplasmanda oynanacak Gümüşhanespor maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

corona virüsü Kahramanmaraş
Yayınlanma Tarihi:21:29,