FIFA Başkanı Gianni Infantino corona virüse yakalandı

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun corona virüsü testi pozitif çıktı… 50 yaşındaki başkan, testin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Infantino’nun hafif semptomlarının bulunduğu ve şu anda durumunun iyi olduğu belirtildi.

‘KÜRESEL ÇAPTA FUTBOLU DURDURMAK ÇOK KOLAY KARAR DEĞİL’

Mart ayında Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta düzenlenen IFAB olağan toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Infantino, corona virüsü ve turnuvaların geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Infantino, corona virüsü tehdidi için şu sözleri kullanmıştı;

”İnsanların sağlığı, herhangi bir futbol maçından çok daha önemli. Şu an durumu yakından takip ediyoruz. Umarım, artacağına azalır. Ancak, şu an daha çok artıyor gibi görünüyor. Corona virüsü tehlikesini atlatana kadar ertelemeler veya seyircisiz oynama gibi önlemler alınması zorunluysa, bu şekilde devam etmeli.

Şu anda herhangi bir ülkeyi dışarıda bırakmak istemem. Umarım, böyle bir karar almak zorunda kalmayız. Ayrıca, küresel çapta futbolu durdurmak çok kolay bir karar değil. Çünkü, durum biraz farklı görünüyor. Bence seyircisiz bir şekilde maçların oynanması sürdürülebilir değil. Tabii ki bu benim görüşüm.”