Galatasaray’da Younes Belhanda’nın tedavisine başlandı

Süper Lig’in 7. haftasında Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak olan Galatasaray’da hazırlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın resmi sitesinden paylaşılan antrenman haberinde Younes Belhanda durumu hakkında da açıklama yapıldı.

2-1 kazanılan Erzurumspor maçında sakatlanan Faslı futbolcu için, “Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkikleri sonrasında sol üst arka adale grubunda hafif – orta derece zorlanma (Münih 3A) tespit edilen Younes Belhanda'nın tedavisine başlandı” denildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda pas oyunları, dayanıklılık turnuvası ve yenileme koşusu yapıldı.

Öte yandan, Martin Linnes, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahaya dönüş ve adaptasyon ile ilgili özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.