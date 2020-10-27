Erol Bulut’un zafer dokunuşları

Fenerbahçe adına Trabzonspor maçı kritik eşikti. Sarı-lacivertliler, sezona yaptığı iyi girişi dişli bir rakibe karşı sürdürmek istiyordu. Bordo-mavililer belki de son kozlarını oynayacaktı. Afobe'nin golüyle geriye düşen ve o ana kadarki üstünlüğünü de kaybeden Fenerbahçe'de ‘yine mi hüsran' soruları yaşanırken devre arasında iki önemli hamle geldi.

Teknik patron Erol Bulut, hem mental hem taktiksel açıdan hünerini gösterdi.

SOYUNMA ODASI KONUŞMASI

Erol Bulut, devreye 1-0 geride giren oyuncularına yapmaları gerekeni söyledi. “Başarılı olmak için bireysel olarak değil, takım halinde hareket etmeliyiz.. Sahaya karakterinizi, ruhunuzu, formanın ağırlığını koymanızı istiyorum” sözleri oyuncuları kamçıladı.

BİR HAMLEDE ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Sert savunmanın da etkisiyle etkisizleşen Jose Sosa'nın yerine Papiss Cisse'yi oyuna alan Bulut, Ozan Tufan'ı 8 numaraya, Pelkas'ı da 10 numaraya çekti. Samatta ise sağ kanada kaydı. Geniş kadrosunun artılarını iyi kullanan Bulut, bir hamle ile aslında üç değişiklik yapmış oldu.

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