Emre Sakçı kimdir, kaç yaşında?

EMRE SAKÇI KİMDİR?

Emre Sakçı, 1997 yılında İzmir’de doğdu. Sakçı, yüzmeye 3 yaşında başladı ve 15 yaşında A Milli Takım'a seçildi. 2005 yılında ilk kez Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü’nde lisanslı yüzücü olarak yüzmeye başladı. 2010 yılında ise Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Sakçı, 2015 yılında Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 50m kurbağalama seçmelerinde 26.67’lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu oldu.

2018 yılında Çin’de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 50m kurbağalama kategorisinde 25.89’luk derecesiyle dünya beşinciliği elde etti. Emre Sakçı, 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 50m. kurbağalamada gümüş madalya kazandı.

Sakçı, 2020 yılında Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi’nde 25.74’lük derecesiyle erkekler kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci oldu ve Türkiye rekorunu kırdı. Ardından erkekler 100 metre kurbağalamada da 56.62’lik derecesiyle üçüncülük elde etti.

Emre Sakçı, 2010 yılından beri Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sporcusudur. 50 metre serbest, 50–100 metre kurbağalama, 4×100 serbest ve 4×100 karışık kategorilerinde Türkiye rekorlarının sahibidir. “Türkiye’nin gelmiş geçmiş en hızlı yüzücüsü” unvanını taşıyor.

2020 yılında Uluslararası Yüzme Ligi’nde 25.74’lük derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalama tarihinde dünyanın en iyi performansını sergileyen 9. sporcu unvanını aldı.

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