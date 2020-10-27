Denizli’de ‘Pes’ dedirten görüntü… ‘Bu rezalet nedir Sayın Bakanım’

Corona virüsü pandemisi nedeniyle uzun süredir seyircisiz oynanan maçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 Ekim 2020 tarihinde lig ve kupa maçlarında localara yüzde 50 seyirci alınmasına karar verdi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada TFF’nin aldığı karar sonrası 2000 kişilik loca çalışmasına başladıklarını söylemişti. Ali Çetin’in Beşiktaş maçına hazır hale getirmeye çalıştıklarını belirttiği loca çalışmasının, tribünleri panolarla ayırmak olduğu ortaya çıktı.

Ev sahibi kulüp, normal tribünleri loca şeklinde bölerek ayırdı. Locaların tavan bölümü ise çit çekilerek yapıldı. Tribünleri panolarla ayırarak 18 adet prefabrik loca oluşturan Denizlispor, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak bu bölmeleri taraftarla doldurdu. İnsanların tribünde iç içe seyrettiği maç sonrası Denizlispor, loca satışından bu hafta en fazla gelir elde eden ikinci takım oldu. Maçı izlemeye gelen taraftarlardan bazılarının maske takmadığı da gözlendi.

“BU REZALET NEDİR SAYIN BAKANIM”

Türkiye’de son dönemde artışa geçen corona virüsü salgınının hiçe sayıldığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Denizli’de ortaya çıkan görüntüler sonrası hem Denizlispor yönetimine hem de TFF’ye yüklendi.

İşte sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları: