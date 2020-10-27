Başakşehir Paris Saint Germain (PSG) maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir sahasında Fransız ekibi Paris Saint Germain’i (PSG) konuk edecek. ManU, Leipzig ve PSG’nin yer aldığı zorlu H Grubu’ndan çıkmanın planlarını yapan Başakşehir, son antrenmanın yaparak maç saatini beklemeye başladı. Başakşehir Paris Saint Germain (PSG) maçının hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı da belli oldu. İşte maç öncesi tüm detaylar…

BAŞAKŞEHİR PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Başakşehir sahasında PSG’yi konuk edecek. 28 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.55’te başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR PSG MAÇINA HAZIR

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında karşı karşıya geleceği Paris Saint-Germain müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında yarın sahasında oynayacağı Paris Saint-Germain mücadelesi hazırlıklarını bugün tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ile başladı. 5'e 2 top kapma yapan turuncu-lacivertli futbolcular, çalışmanın basına kapalı kısmında ise Paris Saint Germain müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Caiçara, Azubuike, Chadli antrenmanda yer almazken, Uğur Uçar ise takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.

OKAN BURUK: HİÇBİR TAKIM YENİLMEZ DEĞİL

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Paris Saint-Germain ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı açıklamada, hem kendileri hem de ülke puanı için önemli bir karşılaşma olduğunu belirterek, “Hiçbir takım yenilmez değil” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun 2. haftasında Medipol Başakşehir yarın Fransız devi Paris Saint-Germain’i konuk edecek. Karşılaşma öncesi Teknik Direktör Okan Buruk ve kaleci Mert Günok, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam Okan Buruk, hem kendileri hem de ülke için önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade ederek, “Türkiye’nin sıralamadaki yeri için önemli bir karşılaşma. Şampiyonlar Ligi’nde ilk iç saha maçımızı oynayacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Zorlu da bir dönemden geçiyoruz. Son haftalarda gelişen ve oyun anlamında da daha iyi yerlere gelen bir Başakşehir gördüm. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Dünyanın en önemli oyuncularına sahip bir takım ile oynayacağız. Hücum hattı ne kadar güçlü olsa da zaman zaman oyun içinde rakiplerine pozisyon veren bir takım. Bu sene baktığımızda 2 lig maçı ve 1 Şampiyonlar Ligi maçı kaybetmiş bir takım. Hiçbir takımın yenilmez olduğunu söyleyebiliriz. Çok değerli de bir teknik adama sahipler. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR’DE 4 SAKAT

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak

PSG’DEKİ EKSİKLER

Fransa ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde birçok oyuncunun sakatlığı sürüyor. PSG’de Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.