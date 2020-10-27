Barcelona’da istifa depremi! ‘Bize saygısızlık yapıldı, tehdit ettiler’

Barcelona’da yaz aylarında çıkan Messi krizinin ardından eleştiri oklarının hedefinde olan başkan Josep Maria Bartomeu, inadını kırdı ve istifa kararı aldı. Başkan Bartomeu ile yönetim kurulu, kendilerini ayrılmaya zorlayacak genel kurul kararını beklemeden önce istifalarını verdi.

Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin uzun süredir açık açık tepki gösterdiği Bartomeu’ya, Pique başta olmak üzere birçok oyuncunun da sık sık eleştirileri vardı.

Gelecek yaz bitecek sözleşmesinin ardından ayrılacağını söyleyen Messi, “kendisine verilen sözlerin tutulmadığını, vizyonsuz bir yönetim olduğunu” ileri sürmüştü.

“SALDIRDILAR, BİZİ TEHDİT ETTİLER”

Kendilerine çok fazla baskı olduğunu söyleyen eski başkan, “Şampiyonlar Ligi’nde elendikten sonra istifa etmek en kolayı olurdu ama kulübü bir menajerin ellerine bırakamazdık. Bize saygısızlık yapıldı. Saldırdılar; bana, aileme ve diğer yönetim kurulu üyelerini tehdit ettiler.” ifadelerini kullandı.

Riskli kararlar aldıklarını kaydeden Bartomeu, “Popüler olmayan, tehlikeli kararlar almak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Başka kim Messi’yi bu şartlarda takımda tutardı ya da yeni bir teknik direktör getirirdi?” dedi.

AVRUPA SÜPER LİGİ SÜRPRİZİ

Öte yandan Avrupa Süper Ligi sürprizini de duyuran eski idareci, “Barcelona, Avrupa Süper Ligi’nde oynama teklifini kabul etti. Bu karar, kulübün finansal geleceğini garanti altına alacak.”